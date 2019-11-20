بعد إعلان انفصالها رسميا.. 10 معلومات عن خبيرة التغذية سالي فؤاد

أعلنت الشيف وخبيرة التغذية، سالي فؤاد، انفصالها عن زوجها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال نشر صورة لها مرفقة بكلمات من الحزن والأسى، قالت خلالها: "خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمي، ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي".

وهو الأمر الذي تداوله العديد من المتابعين، مُعبرين عن صدمتهما من الخبر، خاصة إن الشيف، دومًا ما تتحدث عن زوجها ودعمه الكبير لها.

يستعرض "هُن" أبرز 10 معلومات عن الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد كالتالي:

- سالي فؤاد، ولدت في القاهرة، عام 1978، وتبلغ من العمر 41 عامًا.

- ابنة الموسيقار "عصمت عباس فؤاد"، عازف"الكونترباس"، وقائد فرقة القاهرة للتراث.

- والدتها "فاطمة المسيري"، مديرة البالية إلى مدينة "كولون" بألمانيا، التي قضت بها 9 سنوات.

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- في عام 1987 عادت إلى مصر والتحقت بالصف الرابع الابتدائي في المدرسة الألمانية بباب اللوق.

- اشتهرت سالي في المدرسة بحبها للرسم بصفة عامة والبورتريهات بصفة خاصة حيث كانت تقوم ببيع لوحاتها كمصدر دخل إضافي في تلك الفترة.

- فازت بجائزة أفضل لوحة على مستوى المدارس في مصر في مسابقة نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة.

- في سنة 1996 حصلت على "الثانوية الألمانية" ثم التحقت بكلية الآداب بجامعة القاهرة قسم آداب ألماني، خلال الدراسة حصلت على منحة إلى ألمانيا لمدة شهر لدراسة الترجمة الفورية في جامعة يوهانسبرج في مدينة جيرميرزهايم .

- عملت سالي بعدة جهات وشركات عالمية مثل الغرفة التجارية الألمانية وشركتي سيمنس Siemens و أي بي أم IBM.

- سالي فؤاد بدأت تقديم برامج تليفزيونية سنة 2010 في العديد من القنوات الفضائية مثل قناة نايل فاميلي وقناة المحور بالإضافة إلى قنوات أخرى.

- تنشر مقالات في بعض المجلات والجرائد المصرية والإنجليزية مثل ليديبرد) وعين، تقدم برنامج "حلو وحادق" على قناة سي بي سي سفرة المصرية منذ 2013 ولكن الآن تقدم سفرة سالي على فضائية بانوراما فوود.