أخذ عينات من 93 كلبا قتلوا سيدة فرنسية في منتزه

لم تكن تعلم سيدة فرنسية أن نهايتها ستأتي بين أنياب الكلاب خلال تنزها مع كلبها في إحدى غابات شمال فرنسا، وأنها كانت حاملا واتصلت بزوجها لتبلغه بوجود "كلاب خطرة" .
وهاجمت كلاب تشارك في رحلة صيد، حسب بيان المدعي العام في سواسون، فريديريك تران، المرأة البالغة 29 عاما، في غابة ريتس على بعد 150 كيلومترا تقريبا من الحدود البلجيكية.
وأرجع المدعي وفاتها لحدوث نزيف ناجم عن عدة عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى فضلا عن الرأس"، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وأوضحت النيابة العامة أن عينات أخذت من 93 كلبا كانت تشارك في رحلة صيد بهدف تحديد الكلب أو الكلاب التي عضت المرأة" موضحة أن العضات "أتت قبل الوفاة وبعدها".
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