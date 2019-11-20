طريقة عمل البريوش بالزبيب والسكر

البريوش بالزبيب والسكر من الأكلات اللذيذة للغاية، علاوة على ذلك فهو غني بالفيتامينات ومغذي ومفيد، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضيره بسرعة وسهولة في المنزل.

مقادير البريوش بالزبيب والسكر

6 أكواب دقيق.

100 جرام زبدة.

نصف كوب زيت.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

ثلاثة أرباع كوب زبيب.

3 بيضات.

ماء حسب الحاجة.

ربع كوب لبن بودرة.

ملعقتين كبيرتين خميرة.

ملح.

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للوجه

50 جرام زبدة.

بيضة.

طريقة تحضير البريوش بالزبيب والسكر

باستخدام عجان كهربائي يخلط السكر واللبن البودرة ورشة الملح وخميرة والدقيق معًا جيدًا.

يضاف البيض بعد خفقه مع الزيت جيدا إلى الخليط في العجان.

تذوب الزبدة وتضاف إلى الخليط في العجان.

يستمر العجن مع إضافة الماء والزبيب حتى الحصول على عجينة طرية متماسكة.

تترك العجينة لتخمر.

تشكل العجينة حسب الرغبة، وتقطع بالسكينة، وتبرم على شكل حبل وتلف على بعضها كضفيرة، ثم تلف بشكل دائري.

يدهن الوجه ببيض مخفوق ويرش عليها سكر.

ترص في صينية عليها ورق زبدة وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تنضج.

تدهن بالزبدة بعد أن تخرج من الفرن، وتقدم.