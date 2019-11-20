قد لا يعرف الكثير أن هناك أنواع من الورود تستخدم كعصائر ساخنة وباردة ولها مذاق جيد، وتقدم "هُن" طريقة تحضير مشروب الورد الساخن للشيف زينب مصطفى. مقادير مشروب الورد الساخن ربع لتر لبن 3 ملعقة كبيرة سيرب ورد 1 ملعقة صغيرة ماء زهر رشة مستكة Advertisements 1 ملعقة صغيرة ورد مجفف عسل حسب الرغبة ورد بلدي أحمر للتقديم طريقة تحضير مشروب الورد الساخن تخلط المكونات على النار تصب في الأكواب ويزين ويقدم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مشروب الورد الساخن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.