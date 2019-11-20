استشارية طب أطفال توضح أعراض الالتهاب السحائي

قالت الدكتورة حنان أبو ريا استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الالتهاب السحائي أو الحمى الشوكية، هو مرض يظهر خلال موسم الشتاء وله أكثر من مسبب، فقد يكون بكتيريا وهو النوع الذي يوجد له تطعيم، وقد يكون فيروس وهو الأشد خطرا لأنه ليس له تطعيم، وله مضاعفات خطيرة قد تؤثر على حواس الجسم، وحركة المشي والنطق، وقد تؤدي إلى الوفاة، والخطورة الأكبر أنه مرض معدي وينتقل عن طريق التنفس.

وأضافت استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "اصحى للدنيا"، على إذاعة "راديو مصر"، أن أعراض الالتهاب السحائي، تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة، وعدم انخفاضها بسهولة، وتظهر معها أعراض برد خفيفة واحتقان في الحلق، ثم يتطور الأمر إلى تشنجات وتيبس في الرقبة، لهذا يجب التوجه إلى مستشفيات الحميات فور حدوث هذه الأعراض، خاصة أن هذه المستشفيات هي المكان الوحيد الذى يقبل هذه الحالات لأن لديها الإمكانيات اللازمة لعزل المريض وإجراء الفحوصات اللازمة.

ونصحت استشاري طب الأطفال، بضرورة الحرص على تقوية مناعة الطفل، حتى يقاوم الأمراض، والحرص على التغذية السليمة المتوازنة الغنية بالفيتامينات، والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات والفواكه، حيث أنها تساعد على تقوية المناعة.