الامارات | قبل شراء تلفزيون "سمارت".. تحقق من هذا الأمر

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شراء تلفزيون "سمارت".. تحقق من هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت بوابة الاتصالات "تيلتاريف" الألمانية قبل شراء تلفزيون ذكي بالتحقق من حجم التطبيقات المتوافرة لنظام التشغيل الخاص به.

وأوضح خبراء البوابة أن أجهزة التلفزيون الذكية تعتمد على العديد من أنظمة التشغيل غير المعروفة على نطاق واسع. على سبيل المثال تعتمد شركة سامسونغ على إصدار متطور من نظام التشغيل Tizen مفتوح المصدر والمستند على نظام Linux، والذي يمكن من خلاله دمج أجهزة ذكية أخرى من الشركة نفسها. ومع ذلك يؤكد الخبراء أن اختيار التطبيقات ضئيل، لكن على الأقل هناك تطبيق يحول الهاتف الذكي إلى جهاز تحكم عن بعد في التلفزيون.

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وتعتمد باناسونيك على نظام التشغيل My Home Screen، الذي يعتمد على نظام Firefox OS، في حين تعتمد شركة إل جي على نظام التشغيل WebOS البسيط، لكنها تقدم له متجر التطبيقات الخاص بها.

ويعد نظام أندرويد هو الأكثر انتشاراً في عالم التلفزيون كما هي الحال مع الهواتف الذكية. ويُستخدم Android TV كنظام تشغيل لأجهزة شركات آسوس وسوني وشارب وفيليبس TP Vision. ويوفر نظام Android TV أيضاً خيار استخدام الهاتف الذكي كوحدة تحكم عن بعد.

وعبر غوغل Cast يمكن نقل محتوى الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية إلى التلفزيون. ومع هذا كله فإن الخبراء يرون أن الميزة الأكبر لنظام Android TV هي مجموعة التطبيقات الكبيرة المتوافرة على متجر غوغل Play.