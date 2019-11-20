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تعرّفي على أسلوبكِ في ارتداء الأزياء وفقًا لبرجكِ!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد علماء الأبراج أنّ حسّ الأناقة والأزياء له علاقة بالعلامة الفلكيّة الخاصّة بكلّ برج؛ فهي التي تحدد ذوقه في اختياره الأزياء والموضة التي تناسبه.

وهنا قائمة بالأبراج والأزياء التي تفضّلها كلّ سيدة، فتعرّفي على أسلوبك في ارتداء الملابس والأزياء وفقًا لشخصيتكِ.

برج الحمل

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باعتباره أحد الأبراج النارية من الأبراج العاطفية في الوقت نفسه، فهم لديهم شعور عالِ بالثقة في أنفسهم من حيث تحمل المسؤولية والمهامّ المختلفة، لذلك هم يفضّلون الملابس بألوان صارخة وجريئة، فهي تشعرهم بالحيوية والنشاط.

برج الثور

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يتميّز أصحاب برج الثور بأنهم مجتهدين للغاية ويمكن الاعتماد عليهم بكل سهولة لذلك يفضّلون السترات المريحة والأحذية المضادة للتعرّق ويميلون للألوان الهادئة مثل الأخضر والأبيض والبنيّ.

برج الجوزاء

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بسبب شخصيتهم المزدوجه يفضّل اصحاب برج الجوزاء عدّة انماط من الملابس والأزياء، مثل "التي شيرت" الكلاسيكي، والتنورة المنقوشة والسترات البسيطة، فخزانة ملابسهم تحتوي على عدّة انماط للموضة.

برج السّرطان

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يتميّز أصحاب برج السرطان بالأنوثة والنعومة الشّديدة، فسيدات هذا البرج  يفضلنَ الأثواب بالألوان والظلال الجميلة التي تشبه فساتين الشاطئ، ويفضلنَ قماش الكتان والدانتيل في أزيائهم.

برج الأسد

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يعشق أصحاب برج الأسد جذب الاهتمام وأنْ يكونوا تحت دائرة الضّوء فهم يفضلون البلوزات والتنانير بالطبعات الجريئة مع بنطلون جينز بسيط.

برج العذراء

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بسبب اهتمامهم بالتحليل والتفاصيل الدقيقة في كل مجالات حياتهم فهم يبحثون عن مظهر مثاليّ لا تشوبه شائبة، بغض النظر عن مكان تواجدهم سواء في حفلة أو عمل لذلك فالملابس الكلاسيكيّة والمعاطف الثقيلة في الشتاء والفساتين المطرزة يدويًا، هي قطع الملابس المفضّلة لديهم ولونهم المفضّل هو الأبيض.

برج الميزان

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لدى أصحاب برج الميزان أفخم وأرقى خزانات الملابس، فهم يرتدون ملابسهم كأنّهم يذهبون لحفلة كلّ ليلة فتجد الفساتين الحريرية خاصّة باللون الأزرق والورديّ والأرجوانيّ مع زوج من الأحذية الجلديّة الأنيقة.

برج العقرب

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يعشق أصحاب برج العقرب الألوان الداكنة، مثل الأسود والأزرق الداكن ويعشقون السراويل الجلدية والبلوزات المصنوعة من الدانتيل.

برج القوس

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يفضّل أصحاب هذا البرج النمط البوهيميّ في الملابس، ويعشقون الفساتين الماكسي وتنانير الدينيم الواسعة.

برج الجدي

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يتميّز أصحاب برج الجدي بنظرتهم العملية لذا يبحثون عن الملابس المريحة، مثل بلوزة بأكمام منتفخة مع سروال كحلي داكن ويفضلن الألوان التقليدية مثل الرماديّ والبنيّ والأزرق والكاكيّ.

برج الدلو

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على الرّغم من أنّ أصحاب برج الدلو غير تقليدين إلا أنّهم يحبّون ارتداء قميص بسيط مع بنطلون جينز وأحذية رياضية مريحة مع عصابة رأس جميلة وقلادة كبيرة.

برج الحوت

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برج رومانسيّ وناعم ويتميّز أصحاب هذا البرج بحسّهم الأنثوي في اختيار الملابس فهم يفضّلون الأثواب المكشوفة خاصة المصنوعة من الدانتيل ويميلون لألوان الرمادي الناعم وألوان الباستيل الرّقيقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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