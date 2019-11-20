هذه مكونات الوجبات والمشروبات السريعة ومخاطرها

محمد اسماعيل - القاهرة - يكمن عنصر الضرر والخطر في تناول الوجبات السريعة في أن مكوناتها تحتوي غالبا على سكريات أو دهون مضرة لجسم الإنسان. ويورد موقع "WebMD" قائمة بالوجبات السريعة التي تتألف من عناصر ربما لا يتخيل البعض وجودها في هذه الأكلات الشهية السهلة التحضير فيما يلي:

1- البطاطس المقلية

يحذر الخبراء من أن هناك الكثير جدا مما لا نعرفه وراء هذا القناع البسيط الخادع للبطاطس المقلية، التي تحتوي في أغلب الأحوال على أكثر من 15 عنصراً، من بينهم السكر والألوان الاصطناعية. كما تشتمل أيضا على مواد حافظة مثل بيرو فوسفات حمض الصوديوم وثالث هيدروكينون ثلاثي، والذي تم ترتبط الجرعات العالية منه بمشاكل في الإبصار.

2- البرغر

أثبتت دراسات علمية أن قطع البرغر لا تقتصر على اللحم المفروم فحسب، ولكن ربما يكون هناك أيضًا هرمونات نمو ومضادات حيوية. وكشفت إحدى الدراسات العلمية أن بعض قطع البرغر تحتوي على 100 سعرة حرارية لكل وجبة أعلى مما تعلن عنه بعض أماكن الوجبات السريعة.

4- المشروبات الغازية

يؤكد خبراء التغذية أن خطورة تناول المشروبات الغازية في سلسلة محلات الوجبات السريعة، والتي تكون بأحجام كبيرة للغاية، تكمن في أنها تحتوي على نحو 270 سعرة حرارية. وتشير الدراسات إلى أنه إذا تم طلب مشروبات غازية بأي حجم فإنه يتم شربها بالكامل.

4- شطيرة الإفطار

يقدم بعض أماكن الوجبات السريعة شطائر شهية للإفطار منها شطائر "البيض المقلي"، التي تحتوي على نشا الذرة المعدلة وزيت فول الصويا والدهون الثلاثية وبروبيلين غليكول ونكهة اصطناعية وحامض الستريك وصمغ الزانثان و/أو بياض البيض وصفار البيض. ويوضح الخبراء أن بروبيلين غليكون على سبيل المثال يستخدم في صناعة البوليستر.

Advertisements

5- النقانق

يشرح خبراء التغذية أن النقانق، بخلاف أنها من بقايا غير مفيدة من لحوم الحيوانات، فهي تحتوي على كمية عالية من الملح والدهون المشبعة والنترات وهي مادة حافظة تهدد بإصابة الإنسان بمرض السكري والسرطان.

6- قطع الدجاج

تعد قطع الناغتس شهية وتتميز بمذاق مدهش للحم الدجاج، ولكن هناك أيضاً عظام وأوعية دموية وأعصاب وأنسجة ضامة والجلد، جنبا إلى جنب والكثير من الملح والدهون/التي تصيب بالسمنة ومرض السكري وأمراض القلب.

7- صوص وصلصات

يعتبر السكر المكون الأول تقريبًا لأي صلصة، تقدم في مطاعم للوجبات السريعة. ويطلق عليه السكروز أو سكر العنب أو المالتوز أو شراب الأرز أو شراب الشعير أو شراب الذرة عالي الفركتوز، أو أي عدد من الأشياء الأخرى، ولكن النتيجة النهائية هي نفسها، حيث إنها تقدم الكثير من السعرات الحرارية، مقابل ما يقرب من الصفر من حيث القيمة الغذائية.

8- مخفوق الحليب بالفراولة

يتكون المخفوق اللذيذ الطعم من الحليب والسكر، ولكن تضيف منافذ الوجبات السريعة إلى المخفوق شراب الذرة عالي الفركتوز والمواد الحافظة مثل بنزوات الصوديوم، ونكهات وألوان اصطناعية. ولا يفشي الخبراء سرا إذا قالوا إن العنصر الوحيد الذي يغيب عن هذا المشروب هو فاكهة الفراولة الفعلية.