بـ"صورة رومانسية".. علا رشدي "متحمسة" لمهرجان القاهرة السينمائي

بصورة رومانسية تجمعها بزوجها الفنان أحمد داوود، خلال الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي، تسترجع الفنانة علا رشدي ذكريات تلك الفعالية الفنية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت "علا" بفستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه بدون أكتاف، ومزين بنقوش فضية، فيما أطل زوجها ببدلة زرقاء، خلال احتضانه لها، معلقة: "عودة إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي، مبسوطة ومتحمسة لمهرجان القاهرة السنيمائي السنة دي.. مين هيتابع المهرجان؟".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 24 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أجمل ثنائي على الإطلاق"، و"بحبكم جدا"، و"مستنيين نشوفكم النهارده مع بعض في المهرجان".

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ينطلق الحفل الافتتاحي للدورة الـ41 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم. ومن المُقرر أن يحضره عدد كبير من الفنانين، كما ستوزع جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.