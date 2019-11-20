تفاصيل مسابقة ملكة جمال الأناقة 2020: تهدف لتنشيط السياحة الداخلية

كشف محمود نجاح، مؤسس مسابقة، ملكة جمال الأناقة "miss elegant Egypt"، عن تفاصيل المسابقة التي انطلقت مؤخرًا، ومن المُقرر أن تستمر فاعلياتها حتى شهر مارس 2020، قائلًا: "المسابقة بدأنا فيها بدري جدًا، لأن عندنا فاعليات كتير جدًا، أبرزها هو تنشيط السياحة الداخلية للبلاد، وهذا هدف أساسي لنا، وإن المتسابقات يقدموا مشاريع مهمة فعلًا تخدم البلد".

وأضاف لـ"هُن": "المسابقة بتضم 20 متسابقة، تتراوح أعمارهن من 17 وحتى 28 عامًا".

وأضاف: "تنشيط السياحة الداخلية أساس المسابقة، وأنا طلبت من كل متسابقة تصور فيديو في مكان سياحي، ساحلي أو مكان مفتوح، وتتكلم عن السياحة الداخلية في مصر، وتتكلم عن مقترحاتها لتنشيطها". مؤكدًا أن الفائزة من المقرر منحها لقب "ملكة السياحة"، وهو لقب شرفي بجانب اللقب الأساسي.

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وأوضح أن أول الفاعليات، كانت تنظيم يوم رياضي للمتسابقات، حيث قمن بممارسة ألعاب القوة والرياضة البدنية بالإضافة إلى الجري والمشي وألعاب السرعة مع المدربة حنان الليثي، وذلك لمنحهن الصحة والحيوية وتنشط الدورة الدموية فضلًا عن أنها تعيد للجسم نضارته ولياقته كما أنها تعمل على إكسابهن تناسقا في القوام.

شروط الاشتراك في المسابقة

وكان مسؤول المسابقة أعلن عن شروط الاشتراك فيها، مطلع سبتمبر الماضي، والتي جاءت على النحو التالي:

ألا يقل الطول عن 165سم.

أن يتناسب الوزن مع الطول.

ضرورة حصول المشاركة على مؤهل عالي أو طالبة في الجامعة أو طالبة في إحدى المدارس الدولية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

ألا تكون متزوجة ولم يسبق لها الزواج.

لديها ثقافة ولباقة اجتماعية وعلى استعداد لخدمة المجتمع من خلال القيام بأنشطة تطوعية.