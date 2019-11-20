طريقة عمل بطاطا بالشوكولاتة

تعتبر الشهور الجارية هي موسم البطاطا، تكون فيها مسكرة ومتوفرة بأسعار معقولة، وبالإضافة إلى البطاطا المشوية، والمسلوقة، يمكنك تحضير بطاطا بالشوكولاتة لأطفالك. المقادير كيلو بطاطا مسلوقة. 1/2 كوب لبن. 1/2 كوب زبد. 1/2 كوب سكر. زبيب (حسب الرغبة). جوز هند. فول سوداني. Advertisements مكسرات (حسب الرغبة). 2 كوب شيكولاتة مبشورة. 1/4 كوب زيت. طريقة التحضير يذاب الزبد على النار ثم يضاف اللبن والسكر ويقلب. يضاف الزبيب وجوز الهند والبطاطا. تهرس المكونات جيدا ثم توضع في أطباق التقديم. يسخن الزيت على النار ثم تضاف الشوكولاتة. يقلب مزيج الشوكولاتة حتى تذوب وترفع من على النار وتقلب جيدا. تضاف الشوكولاتة على وجه البطاطا وتقدم مزينة بالفول السوداني والمكسرات.

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