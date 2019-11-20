بـ9 شهادات.. المصرية نهى صالح ضمن أكثر 50 امرأة مؤثرة في أمريكا وكندا

مهاجرة أثبتت أن المرأة المصرية قادرة على العطاء في أي مكان وزمان وضربت المثل في التميز حتى حصلت على جائزة ضمن أفضل 50 قيادة متميزة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

نهى صالح التي بدأت حياتها العملية كمعلمة في الولايات المتحدة الأمريكية ثم كمساعدة لمديرة مدرسة ثم مديرة مدرسة ومنها إلى مديرة منطقة تعليمية كاملة في أمريكا حصلت على 9 شهادات تدريبية متخصصة لتتأهل للمنصب وحصلت على شهادتي ماجستير في علم التعليم والأخرى في علم المكتبات وتحضر رسالة الدكتوراه في الحديث لدى غير المتكلمين بالإنجليزية ومتعددي اللغات.

اعتبرت نهى صالح أنها تمثل مصر خاصة بعد حصولها على جائزة التميز من الحكومة الكندية مشيرة في لقاء خاص لبرنامج "مساء dmc" أنها ترغب في العودة إلى مصر لتقوم بتدريب المعلمين على أحدث الأساليب التربوية وتتمنى أن تعمل كمديرة مدرسة في مصر بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.

حلم نهى صالح التي حصلت على جائزة التميز من الحكومة الكندية كمعلمة مؤثرة وناجحة لخصته في كلمات معدودة قائلة: "عندي حلم إني أشوف المدارس الحكومية المصرية هي الأفضل زي المدارس الحكومية الأمريكية".