استشاري نفسي: 5 أسئلة يجب أن يوجهها الشاب في "القعدة الأولى" لخطيبته

قال الدكتور محمد طه، استشاري طب نفسي، إن هناك عدة أسئلة يجب أن يوجهها الشاب المقدم على الارتباط، للفتاة التي يرغب الارتباط بها في أول جلسة بينهما، ومن بين هذه الأسئلة، "إيه هي اهتماماتك في الحياة"، حتى يكون هناك لغة مشتركة بينهما بعد الزواج.

وأضاف "طه"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه من الضروري أن يسأل الشاب الفتاة الذي يريد الارتباط بها، عن إذا ما كان لديها علاقات سابقة أم لا، وفي حالة إجابة الفتاة بنعم، يجب أن لا يحاورها في تلك العلاقات، سوى فقط عن أسباب انتهائها، من أجل أن يتفادى أي أخطاء وقع فيها السابقين، مستطردًا: "لو لقيت العلاقات انتهت لنفس السبب، أعرف إن الغلط عندها هي، ممكن تكون عصبية".

وتابع :" فيه سؤال مهم كمان، لازم تقولها إيه طموحك في الحياة وفي شغلك، وكمان سؤال عن علاقتها بالأطفال، عاوزه أطفال على طول ولا نأجل شوية، ويشوف نظرتها للأطفال بشكل عام، ولازم يسألها لو حابة تغيري حاجة فيا إيه هي، علشان من خلال السؤال ده، يعرف إذا كانت هي هتقبله على حاله كده، ولا هتعوز تفصله على مزاجها".

وواصل: "الطرفين بقى لازم يعرفوا أنهم أنداد لبعض، مش أن حد فيهم يملك الثاني، ومحدش يتكلم مع حد بتحكم، الاحترام أهم من الحب، كلمة الحب فضفاضة جدًا، ومفيش حد يقدر يفصل الثاني على مقاسه، أنا كده وأنتِ أخذتيني كده بلاش تفصليني على مقاسك".