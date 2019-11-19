"كيدهن عظيم".. وليد في دعوى رؤية: جابتلي ابن أخوها وعملتلي محضر بخطفه

تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية، التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها.

"طليقتي انتقمت مني عشان طلقتها غيابي وأنا مسافر ولما رجعت مصر وطلبت منها أشوف ابني، جابتلي ابن أخوها واستغلت إن أنا معرفش شكله وقالتلي خده يبات معاك النهاردة، تاني يوم لقيت المباحث جت قبضوا عليا بتهمة خطف عيل صغير".. بهذه الكلمات عبر "وليد.خ" صاحب الـ34 عاما عن معاناته كي يتمكن من رؤية ابنه بعد أن أقام دعوى ليتمكن من رؤيته أمام محكمة الأسرة بإمبابة والتي حملت رقم 3012 لسنة 2019.

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الأب: طلقتها عشان مشاكلها كتير وخروجاتها أكتر

وقال الأب في حديثه لـ "الوطن"، إنه طلق زوجته غيابيا أثناء عمله بالخارج نظرا لكثرة مشاكلها مع عائلته وخروجها الكثير من المنزل دون علمه مما جعله يشك بسلوكها فطلقها، وعند عودته إلى مصر وجد أنها أقامت ضده دعوى نفقة صغير ومتعة وقائمة المنقولات الزوجية، وطلب منها رؤيه ابنه واتفقوا على المكان: "قابلتها هي وأخوها وقولتلها هاخد الولد عشان أبويا وأمي يشفهوه ويبات معايا وأرجعهولك بكرا، وهي وافقت، تاني يوم لقينا الباب بيرزع والمباحث جت خدتني أنا والطفل، واتضح إن أخو طليقتي، راح عملي محضر بخطف ابنه عشان ينتقموا مني، قولتلهم لا دا ابني ومحدش بيخطف ابنه، أنا كنت بشوفه أمبارح وقولت لأمه هاخده لجده يشوفه وهي وافقت".

وتابع الأب حديثه بأن طليقته قامت بتبديل ابنها وأخدت ابن أخوها مستغله عدم رؤية الأب لابنه وكونها الرؤية الأولى بينهم، ثم تركته معه وتوجهوا للقسم لتحرير محضر خطف ضده: "جابتلى الواد وفهمتني إن ده ابني عشان تبلغ عني وتنتقم مني".