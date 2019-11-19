اليوم العالمي للرجل.. تعرف على أهم رجلين في حياة رانيا يوسف

تزامنًا مع اليوم العالمي للرجل، أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن أهم رجلين لديها والتي وصفتهم بـ "أكثر اثنين سند ليا".

ونشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة ‏لوالدها وأخيها، معلقة عليها: "في اليوم العالمي للرجل، أكثر اثنين سند ليا هما والدي وأخويا".‏

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وتواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها فى فيلم "صندوق الدنيا" مع المخرج عماد البهات، والذى تظهر فيه بشكل مختلف مرتدية الحجاب، إذ تجسد فتاة من طبقة شعبية، وتحلم بالزواج والعيش في حياة مستقرة، وكشف مخرج العمل عن صورة للشخصية التي تجسدها رانيا من كواليس التصوير جمعتها بالفنان صلاح عبد الله.

وانتهت رانيا مؤخرا من تصوير الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح" المأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin"، ويشاركها البطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي وتنتظر عرض مسلسل "مملكة إبليس" مع غادة عادل وإيمان العاصي وسلوى خطاب، تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.