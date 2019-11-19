عادة غريبة تستخدمها الفتيات لتكبير الشفاة.. ودكتور تجميل يحذرهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

بدأت بعض الفتيات مؤخرًا اللجوء إلى طريقة غريبة لتكبير الشفاة، رغبة منهن في تقليد النجمات باستخدام غراء لصق الرموش نظرًا لارتفاع أسعار عمليات التجميل.

ويأتي ذلك؛ من خلال وضع الغراء على الشفاة حتى تجف ثم تُلصق لأعلى.. الدكتور فيصل سعد حداية، أخصائي الجراحة التجميلية والترميمية يستعرض لنا أضرار هذه الطريقة والطرق السليمة لتكبير الشفاة:

1 - أضرار استخدام لاصق الرموش:

- الإصابة بالحساسية المفرطة وتورم الشفاة.

- الغراء يختفي سريعًا ويضر بالصحة.

- يسبب أضرارًا للبشرة ويهيجها.

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- غراء الرموش يسبب الإلتهاب للجلد لاحتوائه على مادة كيماوية تضر بالجلد والأنسجة.

2 - أهم الطرق السليمة لتكبير الشفاة:

- يمكن تكبير الشفاة جراحيا عن طريق حقن الفيلر تحت الجلد، ولا يسبب أي آثار جانبية، ويستمر حوالي سنة.

- حقن البلازما، ولا تسبب أي أضرار للجسم، وتبقى لمدة شهر تقريبًا، ويمكن تكرار حقنها على فترات.

- حقن الدهون، وفيها يتم سحب الدهون من الجسم، ويتم حقنها في الشفتين وتستمر لعدد من السنين.

وفي الختام قال الدكتور فيصل، إن العمليات الجراحية التي تُجرى بطريقة علمية سليمة لا تسبب أي آثار جانبية، ووجه حديثه للفتيات ناصحًا: عليكم الرضى بجمالكن الطبيعي، واعلموا أن عمليات التجميل ما هي إلا صيحات تجميلية مدة بقائها قصيرة".