احذري.. 7 أسباب ترفع حرارة طفلك ليس من بينها نزلات البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

يُصاب أغلب الأطفال دائمًا بارتفاع درجات الحرارة في الشهور والأعوام الأولى لهم، خاصة مع تغير الفصول ودرجات حرارة الجو. وبعيدًا عن الأسباب الطبيعية توجد عوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة طفلك ليس من بينها نزلات البرد الشديدة.

يوضح لنا الدكتور حلمي أمين، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحات لمصراوي، الأسباب الأخرى التي يجب على الأمهات أخذها في الاعتبار، وهي كالتالي:

- يصاب الأطفال بالتهاب اللوزتين والحلق بكثرة في الشتاء مما يرفع درجة حرارته.

- الالتهاب السحائي، يسبب ارتفاع درجة حرارة طفلك.

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- ترفع الحمي الشوكية درجة حرارة الجسم، وهي عدوى بكتيرية تصيب النخاع الشوكي والأغشية المحيطة بالمخ.

- التهاب الأذن الوسطى شائعة في مرحلة الطفولة، وتسبب أيضًا ارتفاعا شديدا في درجة حرارة الجسم.

- النزلات المعوية تصيب الأطفال بارتفاع درجات الحرارة نتيجة عدوى فيروسية.

- الملاريا، أحيانًا تصيب الأطفال بسبب الطفيليات، وترفع حرارتهم.

- الحمي الروماتيزمية من الأمراض الشائعة للأطفال في مرحلة الطفولة.