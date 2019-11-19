تعرفي على فوائد ماء الميسيلار لبشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية إن ماء الميسيلار “Micellar Cleansing Water” يعد نوعا جديدا من أنواع غسول الوجه، وهو يتمتع بفوائد جمّة لصحة وجمال البشرة.
وأوضحت البوابة، أن ماء الميسيلار يعمل على تخليص مسام البشرة من الأوساخ اليومية وآثار المكياج، كما يساعد على إزالة آثار مكياج العيون المقاوم للماء بسهولة ويسر وبدون الحاجة إلى الفرك الشديد.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل ماء الميسيلار على فتح مسام البشرة، ويجعلها أكثر قدرة على امتصاص المواد الفعالة الموجودة في مواد التنظيف أو في كريم العناية، الذي سيتم تطبيقه بعد تنظيف الوجه.
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