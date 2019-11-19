"خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمي، ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي".. بتلك الكلمات الصادمة أعلنت الشيف وخبيرة التغذية، سالي فؤاد عن انفصالها رسميا عن زوجها.
ونشرت "سالي" صورة يبدو عليها الحزن فيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأرفقتها بالتعليق السابق.
الأمر الذي تداوله العديد من المتابعين، مُعبرين عن صدمتهما من الخبر، خاصة إن الشيف، دومًا ما تحدثت عن زوجها ودعمه لها.
زوج سالي فؤاد يفاجئها على الهواء
وكان زوج "سالي" فاجئها في عيد ميلادها الماضي، بمكالمة على الهواء، لتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، لترد عليه: "هشام من غيرك مكنتش وصلت، أنت دعمي في حياتي".
كانت هذه تفاصيل خبر سالي فؤاد تعلن انفصالها عن زوجها: خبر مش حلو بس لازم يتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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