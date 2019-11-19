كواليس اليوم الأول لـ"طفلي السلم" في دار الرعاية: مسألوش عن أمهم ومبسوطين

داخل جُدران دار العطاء، تم وضع الطفلين "شادي ويزن" أولاد المطرب الشعبي شادي الأمير، بعدما تخلت عنهما والدتهما ووضعتهم على سلالم عقار منزل الأب، ندًا لوالدهما الذي تخلف عن دفع نفقاتهما -بحسب رواية الأم-.

يومان باتت صورة الأطفال وهم بحالة بائسة هي الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم المطرب محركات البحث على الإنترنت، وبات الرواد يطالبون بمحاسبة الأبوين، وسرعة إنقاذ الطفلين.

صورة أخرى للطفلين بملابس مُهندمة وضحكات صافية ارتسمت على وجههما، تداولها الرواد لهما داخل الدار التي استقبلتهما أمس لتتولى رعايتهما.

"حالتهم النفسية كويسة جدا.. مسألوش عن أمهم ومبسوطين بالرعاية".. بتلك الكلمات أوضح ياسر عبدالله، عضو مجلس الإدارة والأمين العام للجمعية، كواليس اليوم الأول للطفلين داخل دار الرعاية، حيث أكد إنه استلم الأطفال في غضون الساعة الـ 3 عصرًا، وتكفل برعايتهما بكافة الجوانب.

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وقال "ياسر": "اخدوا شاور وتناولوا وجبة الغداء والطفل الأصغر عملناله برنامج الرضاعة بتاعته، وبنعملهم فحوصات طبية وهنستكملها بكرة".

وعن الحالة النفسية للطفلين، ومدى تعلقهم بوالدتهما، أو سؤالهما عنها أكد "عبد الله" خلال حديثه لـ "هن": "الأولاد مسألوش عن أمهم، بالعكس اندمجوا مع الأولاد الموجودين ولعبوا لحد ما اتعشوا وناموا".

وأضاف: "متواصلين مع وزارة الصحة لنقله إلى معهد القلب لو لزم الأمر للتأكد من صحته وسلامته".

وعن استخراج شهادة ميلاد للطفل، الذي رفض الأب تسجيله باسمه، أوضح: "بخصوص شهادة الميلاد مستنين قرار النيابة".

قصة تخلي "أم وأب" عن طفليهما في طنطا

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سيدة، وبصحبتها الطفل الأول يدعى "شادي"، 4 سنوات، والثاني يدعى "يازن"، 5 أشهر، بوجود هذين الطفلين على سلم العقار.

وكانت خلافات عائلية، قد نشبت بين شادي الأمير، مطرب شعبي، وبين زوجته، وترك لها الطفلين لولا عناد الزوجة، فعاملته بالمثل وأخذت الطفلين وتركتهما أمام شقته الكائنة بشارع رياض غرابة آخر سور المطحن، ووضعتهما على قطعة من القماش، كي يواجهان مصيرا لا يعلمه سوى الله.

وتدخلت سيدة، جارة مطرب الأفراح، بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما، وتوجهت لقسم ثانِ طنطا لتحرير محضر 2555 إداري أول طنطا لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لسماع أقوال الزوجين في الحادث.

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