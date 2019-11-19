كل ما يجب عليك معرفته عند شراء الألماس

قالت مارلين مونرو ”الألماس هو صديق الفتيات المفضل“ وقد كانت محقة. في الواقع، تتفق معها جميع السيدات. لا يمكن الاستعجال في قرار اقتناء هذه القطع التي نعرف جميعاً كم هي باهظة الثمن، لذلك عليك التأني والتفكير جيداً قبل اختيار إحدى أثمن المقتنيات التي يمكن لأحد أن يحصل عليها. وإذا كنت لا تستطيعين التمييز بين المواصفات المختلفة للألماس ومترددة بشأن شرائه، فلا تقلقي حيال ذلك، ستساعدك في الاختيار. لقد استعنا بخبراء من Dubai Rocks ليشاركونا أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل اتخاذ القرار لشراء مجوهرات الألماس، ونقدمها لك لتكون دليلك الدائم.

شهادة اعتماد موثقة

عند البحث عن قطعة ألماس لاقتنائها، يجب أن تحرصي على الحصول على شهادة من المعهد الأمريكي لعلم الأحجار الكريمة (GIA). ابتكر هذا المعهد معايير عالمية محددة لتصنيف الألماس. هناك مخابر أخرى تعطي تصنيفاً للألماس أعلى من الطبيعي لتنقل لعملائها إحساساً زائفاً بالأمان. فعلى سبيل المثال، عندما يصنف معهد GIA قطعة ألماس ما تصنيف H من حيث اللون، يمكن لمعمل آخر أن يعطيها التصنيف F. لذا إذا أردت أن تعرفي الحقيقة كاملة، عليك بالبحث عن الألماس المعتمد من GIA.

حددي ميزانيتك

دائماً ما نتعدى الميزانية التي حددناها لشراء شيء ما عندما نكون أمام العديد من الخيارات المغرية. يحدث ذلك مع كل سلعة نشتريها مثل السيارات والمنازل وغيرها مما يتسبب في ضغط نفسي شديد عندما نتعدى الميزانية المناسبة بمبلغ كبير. ننصحك بتحديد ميزانية محددة مسبقاً والالتزام بها قدر الإمكان للتمتع بتجربة شراء إيجابية ومريحة

استشيري الخبراء الموثوقين

يمكنك الاطلاع على الكثير من المعلومات المتاحة عبر مواقع الانترنت، ولكنك ستحصلين على معلومات أفضل عند استشارة أحد خبراء GIA المعتمدين. يتميز خبراء GIA بالمهارة والمؤهلات الكافية لتقديم نصائح موثوقة دون أن يؤثروا على قرارك إطلاقاً، مما سيساعدك على توفير وقتك وجهدك.

رتبي أولوياتك

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عند شراء الألماس، هناك خمس نقاط عليك الانتباه عليها دائماً وهي: شهادة الاعتماد وشكل القطعة والوزن والنقاء واللون، وبإمكانك اختيار القطعة المناسبة لك اعتماداً على النقطة الأهم بالنسبة لك. تتباين الأولويات من شخص لآخر ولكن بالنسبة لنا ننصحك بالاهتمام بالمواصفات بحسب الترتيب الذي ذكرناه. بالنسبة لقطع الألماس الدائرية الشكل مثلاً، شكل القطعة مهم جداً إذ أنها تؤثر على لمعان القطعة ونقائها. ومن جهة أخرى، يجد الكثير من الناس صعوبة في التفريق بين درجتي لون F وH لذا فإن هذه اللون هو أمر يمكنك المساومة عليه لاختيار قطعة تناسب ميزانيتك في النهاية

التعرف إلى الأسعار

تعد أسعار قطع الألماس المعتمدة من GIA ذات سعر معروف للجميع، مما يمنحك معلومات وافية عن الأسعار بشكل عام ويساعدك على معرفة العرض الأفضل. تمنح المواقع الإلكترونية المعروفة عالمياً التي توزع الألماس المعتمد من GIA عملائها تجربة رائدة للتعرف على أفضل العروض. معظم البائعين عبر مواقع الانترنت يقدمون أسعاراً متقاربة، لذلك عليك اغتنام الفرصة إذا وجدت عند أحد المواقع سعراً أقل من الآخرين.

اتبعي حواسك

إذا اتبعت الخطوات السابقة وأصبح عليك الاختيار بين اثنتين أو ثلاث قطع ألماس، عليك اختيار الأقرب إلى قلبك. نحن نضمن لك الآن أن القطع التي وقع اختيارك عليها هي قطع في غاية الروعة وسعرها مناسب تماماً لذلك لا خطأ أبداً في اختيار القطعة المفضلة عندك، وذلك يمنحها لمسة خاصة. النصائح السابقة تساعدك في فهم القطعة التي تقدمين على شرائها بشكل جيد، وباتباعها يمكنك أن تكوني مطمئنة تماماً أنك حصلت على القطعة الأمثل من كل النواحي.

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