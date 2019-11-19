اختاري ملابس السباحة حسب شكل جسمك

وفقاً لخبراء الموضة، يصنف جسد المرأة عادةً إلى واحد من هذه الأشكال التالية: الساعة الرملية، الجسد المستقيم بدون منحنيات، المثلث المقلوب، الشكل البيضوي وأخيراً الكمثرى. إذا أردت اختيار المايوه المثالي أو ملابس السباحة التي تناسبك تماماً، فعليك أولاً معرفة جسمك وأي شكل من هذه الأشكال يتخذها وما هي القصات المناسبة له

تحترم كل الأجسام على اختلافها ونعتقد بالفعل أنك #مثالية كما أنت، ولكن إذا أردت أن تضيفي لمسة من الأناقة ومزيداً من الجمال على ستايلك الصيفي باختيار ملابس سباحة تلائمك بصورة مثالية، فهو أمر سهل للغاية فقط اتبعي دليلنا الشامل الآن.

الشكل المستقيم

المواصفات: يتماثل الجزء العلوي والسفلي في الحجم إلى حد كبير ولكن الوسط يكون أصغر بدرجة قليلة.

تميل السيدات صاحبات هذا الشكل إلى خلق إيحاء بوجود منحنيات في أجسامهن. لحسن الحظ يعتبر خلق هذا الخداع البصري سهلاً إذا ارتديت ملابس السباحة الصحيحة. فملابس السباحة المكونة من قطعتين وكشاكش في الجزء الأعلى تساعد على خلق مظهراً أكثر امتلاءً للصدر. وهناك العديد من أنواع حمالات الصدر المبطنة. ولبعد أكثر جاذبية يمكنك اختيار نفس فكرة الكشاكش للجزء السفلي. وإذا كنت تفضلين ملابس السباحة ذات القطعة الواحدة يمكنك اختيار واحدة بها فتحات مما تساعدك على خلق مظهر الساعة الرملية.



شكل الكمثرى

المواصفات: الأرداف أكبر حجماً من الصدر. وعادةً ما ينحدر الوسط إلى أسفل.

يمكن أن يكون هذا الشكل صعب إلى حد ما للتقليل من حجمه. ولكن إذا اخترت ملابس السباحة المناسبة يمكنك خلق مظهراً أقل حجماً للأرداف وآخر أكثر حجماً للصدر. ستساعدك في هذه المهمة ملابس السباحة ذات القطعتين ولكن يجب أن تكون حمالة الصدر بها بطانة جيدة أو Push-Up والقطعة الأخرى تكون ذات وسط عالي للحصول على المظهر الذي تريدينه. كما يمكنك الاتجاه إلى الأقمشة التي تحتوي على نقوشات جذابة التي تعمل على تحقيق الخداع المطلوب بخلق شكل الساعة الرملية. أو اختاري القطعة السفلية مخططة طولياً، إذ يساعد هذا على تشتيت الأنظار بعيداً عن منطقة الوسط وما أسفل.

الساعة الرملية

المواصفات: يتماثل الجزئين العلوي والسفلي في الحجم مع وسط محدد بطريقة مثالية.

تعتبر صاحبات هذا الشكل من أكثر النساء حظاً، حيث يكون بوسعهن ارتداء معظم أشكال وتصاميم ملابس السباحة. ولكن بطبيعة الحال هناك تصاميم معينة تلائمهن أكثر من غيرها. فإذا كنت صاحبة ثنيات ومنحنيات ملحوطة ستستفيدين بشكل كبير من التوب الذي يقدم أكثر دعماً لتميزه بالسلك الحديدي أو Bandeau وهي قطعة من القماش على شكل عصابة الرأس. ستبدو ملابس السباحة ذات القطعة الواحدة ولكن المفتوحة من الجانبين رائعة لتحديد الخصر، وأيضاً ملابس السباحة ذات القطعتين والتي تتميز بطبعات وألوان جريئة ستساعدك إلى حد كبير في إبراز هذه المنحنيات الملفتة

المثلث المقلوب

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المواصفات: يتميز الصدر بالحجم الكبير أما الأرداف فتكون صغيرة الحجم، والوسط لا يكون محدداً.

هذا الشكل من أكثر الأشكال صعوبة في التحكم به. هدفك الأساسي هنا هو الموازنة بين الجزئين بملابس سباحة، بحيث تكون مهمتها الأساسية تقليل حجم الصدر وتسليط الضوء على الوسط والأرداف. يمكنك اختيار ملابس السباحة ذات الوسط المرتفع لإضافة بعد إلى الجزء السفلي. أما ملابس القطعة الواحدة التي تتميز بالستايل Slim سوف تساعدك في تقليل حجم الصدر والظهور بإطلالة أكثر توازناً.

الجزء العلوي من الساعة الزجاجية

المواصفات: يكون الصدر أكبر في الحجم من الأرداف، مع تحديد الوسط بشكل مثالي.

يظل هذا الشكل من أشكال الأجسام الرياضية مع الوسط المحدد. والذي يعني أنه يمكنك ارتداء ملابس السباحة ذات القطعتين بكل ثقة. لم لا تجربي توب بالحمالات المزدوجة أو حمالات الصدر المدعمة بقصة Bandeau التي يمكنها أن تلائم الجزء العلوي الكبير بشكل رائع. وفي الوقت نفسه لا تذهبي باختياراتك إلى تغطية الوسط باستخدام ملابس السباحة بتصميم Boy Shorts. ولكن اختاري التصاميم الجذابة التي تبرز جمال الجزء السفلي والتي تتميز بالكشاكش أو الشراشيب أو نقوشات زاهية لجذب الأنظار بعيداً عن الجزء العلوي إذا كان يؤرقك حجمه الكبير

الشكل البيضوي

المواصفات: يتميز هذا الشكل من الجسم بالحجم الكبير للجزء العلوي ويعتبر الوسط أكبر من الصدر والأرداف ولكن تكون الأرداف أصغر بالمقارنة مع حجم الأكتاف.

أهم شيء تبحثين عنه في هذا الشكل هو تقليل حجم الوسط للموازنة بين الأجزاء الأخرى. يمكنك تحويل الشكل البيضوي إلى الساعة الرملية في لمح البصر عن طريق التخفي تحت القصات المختلفة الأطوال والكشاكش والنقوشات التي تتماشى مع شكل منحنيات الجسم المثالية لخلق هذا الإيحاء. فقط ضعي كل تركيزك على الجزء العلوي واعطي الإيحاء لوسط مشدود بتفاصيل ذات القصات الضيقة لإطلالة مثالية متوازنة

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