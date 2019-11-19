زيت التجميل الذي تحتاجه كل امرأة ولا تستطيع نطق اسمه

زيت تجميل جديد يطرق عالم الجمال والعناية بالبشرة ستودعين بعد اكتشاف مفعوله الرائع زيوت جوز الهند واللوز والأفوكادو. وعلى الرغم من صعوبة لفظ اسمه إلا أنك ستسمعين به وتصادفينه كثيراً من الآن فصاعداً. إليك زيت المونجونجو المستخلص من ثمار شجرة المانكيتي التي تنمو في المناطق الجنوبية لقارة أفريقيا السمراء. ولن تكوني الأولى في استخدام هذا الزيت الغني بخصائصه الطبيعية الفريدة، حيث سبقتك إلى ذلك قبائل الكونغ المحلية بقرونٍ عدّة باعتباره مصدراً لتغذية وحماية البشرة وترطيبها، ويعد هذا الزيت من الزيوت الرائجة الآن في عالم الجمال بفضل فوائده الجمالية المذهلة. تابعي معنا أهم أربعة أسباب توضح سبب حاجتك لإضافة زيت المونجونجو إلى روتين الجمال اليومي الخاص بك ليكون المكون الأساسي ضمن مستحضراتك.

ترطيب لا مثيل له

بفضل النسب العالية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (والتي تتجاوز 50٪ من تكوينه)، يدوم زيت المونجونجو على بشرتك لفترةٍ أطول من الزيوت الأخرى ذات الأحماض الدهنية المشبعة (كتلك الموجودة في زيت جوز الهند) والزيوت غير المشبعة الأحادية (مثل زيت اللوز والجوجوبا)، مما يجعله أكثر فعالية في حماية وترطيب الجلد والحد من التهيج والاحمرار والالتهابات. وتحتفظ هذه الأحماض الدهنية بالرطوبة لضمان استمرار ترطيب البشرة لفترة أطول، لتحصلي على الإشراقة الرائعة طوال اليوم.

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قصة حب مع ضفائر شعرك

يعد هذا الزيت أفضل مستحضر طبيعي لشعرك، فهو لا يحمي ضفائر الشعر من التلف والجفاف بفعل العوامل الخارجية وأشعة الشمس فقط، بل أضيفي إلى ذلك قدرة هذا الزيت السحرية على تعزيز صحة فروة الرأس والشعر، مع تزويد الشعر بالبروتينات والمغذيات والفيتامينات، لضمان نمو أسرع وكثافة أكثر والحفاظ على صحة الشعر. كما يساعد زيت المونجونجو في الحافظ على تموجات شعرك لفترة أطول وتقليص الوقت اللازم لتجفيفه، ما يجعله المكون الأساسي للحصول على شعرٍ قوي وجميل وصحي.

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معالج مذهل

يمتاز زيت المونجونجو بغناه بتوكوفيرول الفيتامين E، الضروري لإصلاح الجلد التالف وتأمين الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، بالإضافة للحد من ظهور الخطوط والتجاعيد. ولا يمكننا وصف مثل هذه الخواص بأقل من رائعة! أضيفي إلى كل ذلك احتواءه على الكالسيوم والزنك والنحاس والأوميغا 6، مما يساعد في تعزيز وتهدئة البشرة، ليكون بذلك المعالج المثالي لذوات البشرة الحساسة أو اللواتي يعانين من مشاكل البشرة كالأكزيما أو حب الشباب.

مناسب لجميع الاستخدامات

يمتاز زيت المونجونجو عن أنواع الزيوت الأخرى بتركيبته المستقرة، فهو لا يتلف بسرعة مع مرور الوقت. ويمكن استخدامه لأغراض الطهي مثلما تستخدمينه للعناية بجمالك. وسواء كنت تودين منح شعرك وبشرتك جرعة إضافية من الحماية أو تغذية خصلات شعرك، أو الحصول على الإشراقة والنضارة التي لطالما حلمت بها لبشرتك، فبإمكانك الاعتماد الآن على زيت المونجونجو ليكون صديقك الجديد لجميع احتياجاتك.

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وبعد أن أصبحت على معرفة بفوائد زيت المونجونو الرائعة تسوقي مستحضرات التجميل التي تحتوي على هذا الزيت الفريد واستمتعي بفوائده الطبيعية المذهلة.

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