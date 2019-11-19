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"والنبي يا جميل أنا مش أدك ولا أد الحسنة اللي في خدك".. بتلك الكلمات أعلنت إحدى مراكز التجميل بالزقازيق، عن تقنية جديدة لرسم "حسنة صناعية" بالوجه، بتقنية الميكروبليدنج.
الأمر الذي لاقى رواجا واسعا على المجموعات الخاصة بالفتيات، الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وتواصلت "هُن" مع المركز، لمعرفة التفاصيل، وأكدت إدارته، أن "الحسنة" يتم رسمها على الوجه، خاصة أسفل الشفاه، أو بالخدين بتقنية الميكروبليدنج، وباستخدام مواد الحنة الطبيعية.
وأضافت أن الحسنة غير دائمة، حيث يمتد وجودها من 3-6 أشهر، ويمكن أن تطول المدة إلى عام، لكن بشرط الإعادة على الرسم.
وتابعت إحدى المسؤولات عن المركز: "هناك العديد من ألوان الحسنة الصناعية أبرزها الأسود والبُني الذي يندرج تحته 3 درجات".
وعن تكلفة الرسم، أكد المركز أنها تتم بـ 250 جنيهًا، وخلال العروض الخاصة تصل لـ 150 جنيها فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تقاليع البنات.. حسنة صناعية بـ 250 جنيها: بتقعد 6 شهور ومنها ألوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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