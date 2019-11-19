بعد تصدرها "تريند جوجل".. من هي أسماء الخمليشي؟

تصدر اسم الفنانة المغربية أسماء الخمليشي، محركات البحث في المغرب ومصر والعالم العربي، على الرغم من مرور ما يقارب الـ7 أيام على تداول صور لها مع مدربها وصفها متابعيها بأنها "إباحية".

فوجئ جمهور ومتابعي أسماء الخمليشي، بنشرها صورا على خاصية "ستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ترتدي ملابس رياضية برفقة مدربها الخاص، إلا أنها كانت تقوم بحركة رياضية تستلزم رفع قدميها لأعلى، وكان المدرب قريب منها إلى حد كبير.

عرضت تلك الصور، الفنانة المغربية، لهجوم حاد من قِبَل متابعيها، حيث وصفوها بأنها "فضيحة وإباحية"، ويجب الاعتذار للجمهور عنها، ولكن أسماء تصرفت بشكل آخر، فقد حظرت التعليقات وقامت بعمل "بلوك" لكل من تطاول عليها.

من هي أسماء الخمليشي ؟

هي ممثلة مغربية، ولدت في 18 يونيو 1971، وتبلغ من العمر 48 عامًا.

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"الخمليشي" ولدت في مدينة "تارجيست"، التي تقع في قلب الريف وهي تابعة لإقليم الحسيمة، غربي طنجة.

قدمت "الخمليشي" العديد من الأفلام أشهرها "الملح والسكر" للمخرج حكيم النوري، الذي لعبت فيه دور عشيقة رشيد الوالي.

كما شاركت في بطولة فيلم "محاكمة امرأة"، "المنسيون"، "نهار تزاد طفا الضو"، "قصة وردة"، و"رهان".

أما عن الأفلام التلفزيونية، فقدمت "كاتب تحت الطلب"، "الطيور تعود دوما"، "أويلي ومرحبا"، وغيرها من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية.