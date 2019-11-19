تزامنا مع يومهم العالمي.. "نساء مصر" تطالب بمنع استغلال الأطفال

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن الاحتفال باليوم العالمي للطفل والموافق 20 نوفمبر من كل عام، يُعد أهم الأحداث الدولية التي يتم إحياء ذكراها ويفرض علينا التزامات بحماية الأطفال بالنسبة لمختلف حقوقهم.

وأضافت منال العبسي، في بيان لها اليوم، أنه منذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

وطالبت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالأطفال للحفاظ عليهم ومنع استغلالهم في أعمال تتنافى مع القوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان واتفاقيات الطفل والدستور المصري.

وأشارت الدكتورة منال العبسي، إلى أن اليوم العالمي للطفل يتيح لكل منا نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالمًا أفضل للأطفال.