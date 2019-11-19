في اليوم العالمي للرجل.. تجنب الارتباط بنساء تحمل تلك الصفات

عند الارتباط يجب على الرجال التأني، والتفكير في شريكة الحياة التي تكون سند لهم طوال العمر، وهناك بعض الصفات إن وجدت تجنب الارتباط نهائيا بصاحبتها، وفي اليوم العالمي للرجل، يستعرض التقرير التالي السيدات اللاتي يفضل عدم الارتباط بهن، بحسب موقع "روسيا اليوم".

الغامضة

تلك التي تخبرك بأنك أهم ما لديها ثم ما تلبث أن تبتعد عنك دون أسباب واضحة، يجعلك هذا تشعر بالحيرة والارتباك، خاصة مع عدم تغيرها، لذا يجب على الرجل الابتعاد تماما والخروج من تلك العلاقة غير المفهومة، لأن نهاية تلك العلاقات غالبا ستنتهي بتحطم المشاعر.

الأم

المرأة التي تتحول لأم لأزواجهن والتحكم في أمور الحياة الخاصة والعامة، إعطاء التوجيهات حتى في طريقة تناول الطعام، واختيار الملابس، ستتطور لمشكلات بعد ذلك، تعلق غالبا بعدم ترتيب الغرفة والملابس، لذا فالأفضل هو إنهاء الأمر مبكرا قبل الغرق في بحر من الأزمات.

المتسلطة

تقويض حرية الرجل من أكثر الأمور إزعاجا له، وهو ما يحدث عندما يرتبط بفتاة تحبه لدرجة الالتصاق به طوال الوقت، ولا تترك له مساحة الابتعاد عنها، وتلاحقه بالمكالمات الهاتفية وغيرها من الأمور، ومن واجب الرجل هنا أن يدرك أنه مهما كانت درجة الحب، فإن الأمر لن يطول كثيرا قبل أن تعلن عن كرهك العلاقة.

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عاشقة المال

التي تتمحور علاقتها بالرجل حول المال، وشراء أغلى المقتنيات، وتناول الطعام في أفضل المطاعم اعتمادا على الأموال، فيكون الحب بالنسةب لها وهميا، وهي لا تهتم إلا بالحساب البنكي.

وللتأكد من حبها لك ما عليك سوى إعلامها بأنك فقدت وظيفتك المرموقة، هنا فقط تعلم، إن كانت تحبك فعلا، أم أنها لا تعشق إلا أموالك.

الاعتمادية

رغبة الرجل أن يكون هو منقذ المرأة من مشكلاتها وأن تعتمد عليه، إحساسا رائع يحبه بشدة، ولكن مع تحول الأمر إلى أسلوب حياة دائم، بحيث تعتمد الفتاة عليه في كل كبيرة وصغيرة، سيشعر الرجل أنه ارتبط عاطفيا بطفلة صغيرة، غير قادرة على تحمل المسؤولية معه، ما قد يزعجه كثيرا.