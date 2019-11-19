حرصت النجمة غادة عادل، على طمأنة جمهورها وعشاقها، ونشرت اليوم، بوستر على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، يحث على الأمل والدعوة للحياة ويحمل شعار "أخبر قلبك كل يوم أنك تستحق السعادة". وتعرضت غادة عادل، لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية بعد إصابتها بـ "الزائدة" اليومين الماضيين وخروجها من المستشفي بعد يوم واحد، وعودتها لمنزلها. Advertisements وبعد نشر غادة عادل، هذا البوستر، انهالت عليها تعليقات جمهورها وأصدقاءها من الفنانين، منهم فيفي عبده، وعلا رشدي، ومي سليم، وابنها عبدالله مجدي.

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كانت هذه تفاصيل خبر غادة عادل بعد الإصابة بـ"الزائدة": قلبي يستحق السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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