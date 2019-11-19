أحلام تطلب الطلاق: جوزي مدمن وباع جهاز البيت عشان يشتري برشام

"مدمن برشام وحاولت أخليه يبطله مقدرتش، بيوعدني أنه هيبطل وبيرجع تاني، وباع كل جهاز البيت عشان يشتري ترامادول، وحاولنا نعالجه لكننا دفعنا فلوس على الفاضي".. بهذه الكلمات سردت "أحلام.ع.ص"، البالغة من العمر 30 عاما، مأساتها مع زوجها الممتدة لـ 10 أعوام، طالبة إقامة دعوى طلاق للضرر للخلاص من زوجها بعد رفضه تطليقها.

وقالت أحلام، أمام الإخصائية الاجتماعية بإحدى محاكم الأسرة: "تزوجت "صبري.م .ك" عامل محارة، منذ 10 أعوام، وبعد عام واحد من الزواج، اكتشفت أنه مدمن لبرشام الترامادول، فحاولت إثناءه عن تناوله لكن دون جدوى، وفى البداية أكد لي أنه برشام يعالج الصداع وليس له أي آثار، وبعد ذلك زاد الأمر عن حده وظهر خلال علاقتنا الحميمة، وفى إحدى الليالي اعترفلي أنه نوع من أنواع المخدر ويتناوله ليستطيع العمل وقت أطول بدون تعب، إلا أن حياتنا تحولت لكابوس جعلني أنجب ولدا واحدا خوفا من انتهاء علاقتي به في أي وقت".

وأضافت الزوجة: "عرضناه على طبيب نصحنا بالبدء في العلاج فورا، واستلفت أموالا من أهلي كي أعالجه، لكنه لم يلتزم وعاد للإدمان مرة أخرى، ولم يستطع الإنفاق علينا ولم يعد ينتبه إلى عمله، فقررت ترك المنزل وعدت لمنزل أهلي لإجباره على الاقلاع عن تناول الترامادول، وجاء يصالحني ووعدني بعدم الرجوع إليه إلا أنه لم يفي بوعده، وأنا لم أعد أتحمل العيشة معه وطالبته بالطلاق إلا أنه رفض، فلجأت للمحكمة لإقامة دعوى طلاق للضرر لأنني لم أشعر بالأمان معه، فضلا عن أنه باع جهاز وأثاث المنزل لشراء البرشام".