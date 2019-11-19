صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاد ابنته: السنة دي غير أي سنة

احتفل الفنان صلاح عبدالله، بعيد ميلادابنته شروق، مشاركًا صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق الفنان على صورته مع ابنته قائلًا: "عيد ميلادك السنة دي غير أي عيد ميلاد، كُنتي شوشو في اللي عدَّى والسنة دي أُم مُراد".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي الفنان صلاح عبدالله، ليهنئ الجمهور الابنة بعيد ميلادها قائلة: "ربنا يبارك لك فيها، ويحفظها ويحفظلك أحفادك، يا أحلى جدو"، كما علق آخر بـ: "كل سنة وهي طيبة يا عم صلاح ربنا يخليهالك هي ومراد".

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله هو المسلسل الذي يعرض حاليا "قيد عائلي"، ويشارك في بطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، سيمون، فاخر، منة فضالي، دينا فؤاد، ميريهان حسين.