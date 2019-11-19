تعرفي علي فن اتيكيت ترتيب المائدة

التفاصيل الصغيرة هي ما تمنح الأشياء التميز وتجلعها مختلفة عن غيرها، ولأننا نبحث دوماً عن التميز، فعلينا الاهتمام بأدق التفاصيل في مختف الأعمال التي نقوم بها في حياتنا، من التخطيط لمشروعٍ مهني كبير، أو حتى مجرد التحضير لمائدة العشاء.

وسواءً كنت تحتفلين بمناسبةً خاصة أو قمت بدعوة بعض أفراد العائلة والأصدقاء لتناول طعام العشاء، فلا بد من الاهتمام بتحضير كل التفاصيل التي تجعل كل شيء يبدو مثالياً. وحتى نساعدك في ذلك، استعنا بخبرة بلسم الخليل، الاختصاصية في اتيكيت المظهر والبروتوكول الدولي، لتقدم لك نصائح عن كيفية تحضير المائدة لوجبة العشاء بطريقة راقية ومميزة بحيث تكون كل قطعة في مكانها الصحيح، لتظهر الطاولة بطريقة جذابة تزيد من لذة أطباقك.

تؤكد بلسم بأن أول ما يجب الاهتمام به عند التحضير لوجبة العشاء في المناسبات العادية والخاصة هو تحضير المائدة بطريقة متقنة تعكس ذوقك وأناقتك وتظهر لضيوفك مدى اهتمامك بهم. وقبل البدء بتحضير الطاولة تأكدي من أنك تملكين كل القطع التي تحتاجينها دون أي زيادة أو نقص، فأي نقص في القطع سيخل في توزان ترتيب المائدة. كما أن للاكسسوارات أهمية خاصة أيضاً على الطاولة، حيث أن الشموع أو الأزهار وغيرها من الاكسسوارات البسيطة، تمنح لمسات مميزة على المائدة وتضفي أجواءً رومانسية ودافئة كما أنها تزيد من جمال شكل المائدة بالطبع. وعند اختيار ألوان الأطباق أو الاكسسوارات، ابحثي عن الألوان التي تناسب الموسم أو المناسبة أو طابع الدعوة بشكل عام.

ولترتيب طاولة عشاءٍ أنيقة ومميزة، تصفحي الصور وتعلمي الخطوات التي تقدمها لك بلسم بشكل تفصيلي وبسيط، حتى تضمني لمائدتك شكلاً مثالياً يفيض أناقةً ورقياً

الخطوة الأولى

في البداية يجب أن تغطي المائدة بغطاء رسمي وأنيق. اختاري ألواناً مشرقة وابتعدي عن التصاميم التي تحتوي الرسوم أو الطبعات، وتأكدي بأن الغطاء لا يتدلى من جوانب الطاولة لأكثر من 30 سم.

وفوق الغطاء ضعي فوطةً جميلة أو مطرزة الحواف قبل وضع الأطباق لمزيد من الترتيب والأناقة.

الخطوة الثانية

أول طبق يجب وضعه فوق الفوطة هو طبق الزينة، ويكون طبقاً كبيراً يبقى تحت بقية الأطباق طيلة فترة تناول الطعام، ويستخدم للزينة فقط.

لخطوة الثالثة

حان الوقت للبدء بترتيب السكاكين والأشواك. ابدئي من الخارج للداخل ورتبي أدوات الطعام بحسب الأطباق التي ستقدم خلال العشاء. فمثلاً يكون ترتيب ملعقة الحساء الأبعد عن الصحن لأنها ستستخدم أولاً. ولذلك نبدأ بوضع أدوات تناول الطبق الرئيسي في البداية. ضعي السكين على يمين الطبق والشوكة على يساره، بحيث يكون رأسيهما إلى الأعلى. وإذا كان الطبق الرئيسي يحتوي على السمك، فيجب استخدام الشوكة ذات الرؤوس الثلاثة، فهي المخصصة لأطباق السمك.

كذلك الأمر بالنسبة للأطباق، حيث يكون ترتيبها حسب الأطعمة المقدمة في العشاء، بحيث تبدئين بوضع طبق الوجبة الرئيسية أولاً لأنه سيستخدم لاحقاً.

الخطوة الرابعة

بعد أدوات الطبق الرئيسي يأتي دور أدوات تناول السلطة. وزعي السكين والشوكة في المكان الصحيح على جانبي الصحن ثم ضعي صحن السلطة فوق صحن الوجبة الرئيسية بحيث يكون أصغر حجماً منه

Advertisements

الخطوة الخامسة

بما أن طبق الحساء هو الذي يقدم أولاً، توضع ملعقة الحساء في المكان الأبعد عن الطبق، ليسهل إليك الوصول إليها أولاً. لذلك ضعي الملعقة بجانب السكين ورأسها إلى الأعلى أيضاً.

ثم ضعي زبدية الحساء فوق طبق السلطة لتكون في المركز تماماً.

الخطوة السادسة

ولترتيب الكؤوس، ابدئي بوضع كأس الماء أعلى يمين الطبق بالشكل الموضح في الصورة.

الخطوة السابعة

بعد كأس الماء أصبح بإمكانك وضع كأس العصير ليكون بجانب كأس الماء أو أعلى قليلاً منه.

الخطوة الثامنة

إذا كانت وجبتك تحتوي على الخبز، يجب وضع طبق الخبز على يسار الطبق أعلى الأشواك، وفوقه سكين دهن الزبدة بشكل أفقي بحيث يكون رأس السكين إلى اليسار.

الخطوة التاسعة

في النهاية ضعي أدوات تناول الحلويات أعلى الصحن بشكل أفقي. ابدئي بالشوكة على أن يكون اتجاه رأسها إلى اليمين، وفوقها الملعقة ورأسها إلى اليسار بحيث تتوازى مع كأس العصير وسكين دهن الزبدة

قد يهمك ايضاً:

ترك الشوكة والسكين بوضعية متقاطعة يعني الاستعداد للطبق التالي

"تغيير مكان الشوكة" أهم أخطاء تنسيق وترتيب مائدة الطعام