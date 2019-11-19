تعرف على طرق اختيار خاتم تعشقينه للأبد

هل تقبلين الزواج بي؟“ تمر لحظة سماع هذه الكلمات الأربع بسرعة كبيرة، ولكن يليها ساعات طويلة وربما أيام أو حتى شهور من التحضير والتخطيط لتروي لاحقاً قصة الحب والزواج عدة مرات لأجيال قادمة. فسواءً كان الرجل يعمل جاهداً لإذهال من يحب، أو كنت تبحثين عن رمز يخلد قصة حبكما، يجب الاهتمام بكل التفاصيل المتعلقة باختيار خاتم الخطوبة أو الزواج، فهو قطعة المجوهرات التي تبقى في أصبعكما إلى الأبد وترمز إلى أجمل الذكريات وأحلى القصص. ولنقدم لكم يد العون، جمعت لكم نصائح من أهم خبراء عالم المجوهرات ومصممي أشهر علامات المجوهرات الفاخرة لتساعدكم في اختيار خاتم الخطوبة الأمثل

على المرأة أن تعجب بخاتم خطوبتها طوال حياتها، إذ أنها تمنح تلك الألماسة معنى غير عادي وتقدرها بشكل استثنائي. يعتبر خاتم الخطوبة رمزاً عالمياً للحب الحقيقي والتزام شخصين بالبقاء سوياً مدى الحياة. لا توجد قواعد عالمية لاختيار الخاتم، ومع ذلك، يحمل الماس معنى خاصاً جداً وقديماً بعمر أصل الكلمة، والمشتقة من الكلمة اليونانية القديمة “أداماس”، وتعني الصلابة واستحالة التطويع. وهو من أصلب الأحجار الكريمة وأكثرها مقاومة، ويعتبر رمزاً لكل ما سيستمر مدى الحياة“. فرانشيسكو لوبس، المصمم الإبداعي لدى Damas.

اهتم بما يناسب أسلوبها الخاص. تأكد من أن الخاتم يتناسق مع شخصيتها، سواء كان من حيث حجم الألماسة، ولون الحجر، أو التصميم. يعتبر الزواج تقليداً ثابتاً في معظم الثقافات، إلا أن مفهوم خاتم الزواج يشهد تطوراً مستمراً. إذا كانت شريكتك امرأة من النمط التقليدي، عليك باختيار خاتم بتصميم عريق وطابع أصيل أو حجر الماس السوليتير للحصول على قطعة ناعمة. أما إذا كانت من النساء العصريات وعاشقات الموضة، احرص على انتقاء آخر صيحات الموضة الخاصة بخواتم الزواج مثل الهالات أو الأحجار الملونة – وهي من التصاميم الأقل اختياراً لخواتم الخطوبة ولكن متابعات الموضة سيعرفن أنها أحدث صيحة“. فرانشيسكو لوبس

”إن اختيار الخاتم الأمثل هو مهارة تتعلمها بالتجربة خلال العديد من أحداث الحياة المختلفة. يمكن لخبيرٍ مختص مساعدتك في عملية الاختيار. وباعتباري مصمم مجوهرات دائم الأسفار والتحدث مع الناس حول العالم، فقد اكتسبتُ مستوى عال من المعرفة حول كيفية اختيار المجوهرات المثالية للمرأة. يختلف الأمر من شخص لآخر بشكل كبير لأنه يعتمد على مشاعرك أثناء فترات مختلفة من الحياة وأحداثها المتسلسلة“ . المصمم الإيطالي روبرتو كوين.

”إن خاتم الخطوبة هو أول الوعود الكبيرة والالتزامات لبدء حياة جديدة، كما أنه يمثل لحظة رومانسية مهمة جداً تمتلئ بمشاعر الحب الأبدي بين الزوجين والتي يأملان بأن يشهدها العالم بأسره. قد يبدو من الطراز القديم أن أقترح حجر الماس، ولكنه الحجر السحري الأمثل، ودائماً، السحر يأتي بأسلوب غير متوقع. يعد حجر الماس Cento من Roberto Coin، على سبيل المثال، الماس الوحيد في العالم الذي يمتاز بـ100 جانب، حيث لا تتضمن الألماسة التقليدية سوى 57. وأعتقد أن هذه هي المناسبة المثالية لتقديم جوهرة ثمينة للغاية بقدر غلاوة هذا الحب، إضافة إلى كونها هدية فريدة من نوعها حقاً“. روبرتو كوين.



”عند شراء خاتم من الماس، اختاروا الألماسة التي تم تقييمها من قبل مختبر شهير للأحجار الكريمة. في Garrard نحن نستخدم فقط أحجار الماس التي تحقق مواصفات التقارير الصادرة عن ’المعهد الأمريكي لعلم الأحجار الكريمة GIA‘ المتعلقة باللون بين D (عديمة اللون) إلى G (شبه عديمة اللون) والصفاء بين FL (صافية) إلى VS2 (شوائب طفيفة جدا). ترتبط حياة حجر الماس مع النار ارتباطاً وثيقاً وفقاً لدقة القطع، حيث تبدو أي ألماسة تم قطعها بشكل خاطئ بمظهر باهت وخال من الحياة بينما تنبض الأحجار التي تم قطعها بشكل صحيح بروح راقصة يشع بريقها الأخاذ مع الضوء“. سارة برينتس، المدير الإبداعي لدار Garrard.

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”يعتبر تصميم The Eternal Cut حصرياً لدار Garrard، ويضم 81 جانباً بدلاً من 57 في الألماسة العادية، ويأتي بقصة دائرية مذهلة. تساعد هذه الجوانب الإضافية على تكثيف تدفق الضوء وزيادة التألق. والنتيجة هي ظهور بتلة ناعمة ودقيقة تشبه في معظم الأحيان براعم الأزهار. وبعد اختيار حجرة الماس المثالية، تحتاج إلى وضع الحجر بطريقة تسمح للضوء بالنفوذ إلى المشاهد دون عوائق، مما يتيح لك أقصى درجات التألق البراق. وتعزز الوضعية الكلاسيكية، مثل مجموعة Garrard العريقة ذات الحجرة المركزية مع لمسات محيطة مختارة بعناية فائقة ما يتيح أقصى قدر من انعكاس وانكسار الضوء“. سارة برنتيس.

”تبتكر دار Garrard خواتم الخطوبة الاستثنائية مع الأحجار الملونة التي تضفي أقصى درجات التميز منذ عام 1735، ولا سيما مجموعتنا من التصاميم الإبداعية من الياقوت والماس. في حال التفكير بخاتم الخطوبة بالأحجار الكريمة الملونة، يجب أن يكون الحجر صلباً بما فيه الكفاية لتحمل الضربات اليومية التي تتعرض لها بالخواتم، وبالتالي تعتبر أحجار الياقوت السافير والروبي من أكثر الأحجار المفضلة. ابحث عن الحجرة الجيدة وذات اللون المشبع الراقي. بالنسبة إلى السافير فإن اللون المطلوب في معظم الأحيان هو الأزرق الملكي، وبالنسبة لأحجار الروبي فإن اللون المخملي الأحمر هو الأكثر جمالاً وثراءً. في Garrard يتم اختيار كل خاتم خطوبة مع الأحجار الكريمة بعناية فائقة مع التمسك بأعلى المعايير والمواصفات بفضل سنوات طويلة من الخبرة في هذا المجال. نحن نحتفل بقصص الحب منذ 1735“. سارة برنتيس.

”وفي النهاية، تميل عادة صاحبة الخاتم إلى الحجر الذي تشعر بارتياح ناحيته والذي ستفخر بوضعه في إصبعها. وتقدم خواتم Forevermark الجمال الاستثنائي وتأكيداً حقيقياً على سلامة حجر الماس- أي أن كافة الأحجار طبيعية وغير معالجة وتم تصنيعها بكامل المسؤولية. كما يجب أن ينسجم التصميم مع شخصية صاحبته. على سبيل المثال، تأتي خواتم Forevermark بأربعة نتوءات لتمنح إطلالة كلاسيكية لا تفقد رونقها مع مرور الزمن“

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