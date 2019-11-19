أناقة أطفالك بوحي من إشراقة الربيع

في الوقت الذي نتعرف فيه كل موسم على مجموعة جديدة من تصاميم الأزياء والاكسسوارات الجديدة، وتنتشر صيحات عصرية خاصة بالموسم، فإن أزياء الأطفال تتبع البرنامج نفسه. ففي كل موسم تطلق العلامات التجارية الفاخرة مجموعات جديدة احتفالاً بالموسم الجديد، وتقدمها لكل أم عصرية تهتم بأناقة أطفالها.

ولهذا السبب تعمد بعض العلامات التجارية على تقديم تصاميم أزياء متشابهة للأم والطفل لتخلق بينهما رابطاً مميزاً من الأناقة، ولا يمكننا أن ننكر أن هذا الأمر مميز ومحبب للكثير من الأمهات، فلابد من أنك تذكرين أحد المرات التي كنت تتجولين فيها في أحد المراكز التجارية ولفت انتباهك أم وابنتها يرتديان تصميم الفستان أو الأزياء نفسها مثلاً. ومع بداية الموسم الجديد تعرفي معنا على أزياء الأطفال موسم ربيع وصيف2020 من علامات تجارية راقية. شاهدي الصور وكوّني فكرة عن المجموعة لتعرفي أين تتجهين في المرة القادمة التي تتسوقين فيها الأزياء الجديدة لأطفالك.

Baby Dior

تهتم علامة Dior الفرنسية الراقية بأناقة وتميز أطفالها بنفس الطريقة التي تهتم فيها بأزياء السيدات أو الرجال، فتحافظ على مستوى رفيع من الرقي في التصاميم. وفي مجموعتها أزياء أطفال Baby Dior للموسم الجديد نجد الكثير من الفساتين البسيطة للفتيات بألوان حيوية مشرقة، كذلك الأمر بالنسبة لأزياء الصبيان، فنجدها تعتمد على اللون الأزرق السماوي والأخضر والأبيض، بالرغم من أننا نعلم أنه ليس من الألوان المفضلة بالنسبة للأمهات.

Gucci

تأخذ علامة Gucci أطفالها في رحلة إلى الغابة لتقدم لهم أزياء مستوحاة من طبيعة الربيع والصيف الغنية التي تظهر فيها كل التفاصيل الطبيعية بأجمل صورها من اللون الأخضر العشبي الذي ينبض بالحياة إلى تطريزات وطبعات الأزهار والحيوانات والطيور. لتكون النتيجة في النهاية مجموعة أزياء مشرقة تمنح أطفالك روح الصيف.

Armani Junior

تتميز أزياء أطفال Armani Junior بتصاميمها العملية التي تمنح الأم حرية أكبر في تنسيقها لكل إطلالات أطفالها، سواءً إلى الحديقة للعب أو إلى مشوار نهاري مع العائلة أو المناسبات الخاصة في المساء. نجد في مجموعة أزياء أطفال Armani Junior موسم ربيع وصيف2020 مجموعة متنوعة من الألوان التي تعبر عن الطفولة بأسلوب حيوي.

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Cavalli Junior

أطفال Cavalli Junior هم أطفال حيويون يتمتعون بالنشاط ويقومون بالكثير من الأنشطة خلال اليوم، إلا أنهم في الوقت نفسه يتبعون صيحات الموضة ويهتمون بأناقتهم ليحافظوا على أسلوب عصري مميز، وهذا ما نراه في مجموعة أزياء أطفال Armani Junior موسم ربيع وصيف 2020. وتضم المجموعة البلوزات بالطبعات على أشكال الحيوانات البرية والجامبسوت بالنقوش المتداخلة والشورت بالطبعات الملونة.

Lacoste

ربيع وصيف Lacoste مخصص للعطلات والطقس المشرق والهواء المنعش وينعكس ذلك على مجموعة أزياء أطفال Lacoste موسم ربيع وصيف2020. في هذه المجموعة نجد الألوان الزاهية أو التي تبهت في ظل الشمس والأقمشة الناعمة والخفيفة والطبعات الغرافيكية والمرحة والتي تعمل جميعها على منح خزانة أطفالك لمسات أنيقة وحيوية تلائم كل نشاطاتهم خلال هذا الموسم.

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