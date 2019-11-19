كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - الأظافر الجميلة جزء لا يتجزأ من الطلة الأنيقة، فنجد الكثير من السيدات تغفلن عن الاهتمام بأظافرهن والعناية بها، مثلما يعتنين بالبشرة أو الشعر، مما يعرض الأظافر للعديد من المشاكل، فالأظافر تحتاج دائماً إلى الترطيب الدائم، لذا نقدم لك في هذا المقال وصفة فعالة وبمكونات متاحة وبسيطة تعمل على تطويل الأظافر ومنع تكسيرها؛ لأن طلاء الأظافر بالطبع يحتاج إلى أصابع صحية وأظافر قوية غير متكسرة. وصفة فيتامين E وزيت الزيتون لتطويل الأظافر ومنع تكسيرها وصفة زيت الزيتون لتطويل الاظافر

المناكير الغليتر موضة رائجة... اختاري أفضل الأنواع المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

نصف ليمون

كبسولتين فيتامين e

2 فص من الثوم



طريقة التحضير والتطبيق: وصفة لتطويل الاظافر ومنع تكسيرها أقوى خلطات طبيعية لتبييض الأظافر في المنزل ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> Advertisements اخلطي المكونات السابقة جيداً

ضعي الخليط على أصابعك وأظافرك مع التدليك برفق.

اتركي الخلطة لمدة 10 دقائق.

اغسلي يديك جيداً. تخلّصي من انتفاخ العينين بـ الألوفيرا المثلّجة زبدة الشيا الإفريقية... صديقة المرأة السعوديّة للعناية بجمالها لـ زبدة الشيا فوائد لن تخطر ببالكِ... تعرّفي إليها

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