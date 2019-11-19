فوائد زيت جوز الهند للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - هل تعلمين بأنَّ زيت جوز الهند من الزيوت السحريَّة في العناية بالبشرة؟ إنَّه مثاليٌّ لـ تنظيف البشرة، وتخليصها من الأتربة والدهون المتراكمة عليها، كما أنَّه مرطّب طبيعيّ رائع لنضارة البشرة، ليس ذلك فحسب، بل هو بمثابة مركز تجميليّ متكامل للـ عناية بالشَّعر والبشرة والأظافر.

نقدِّم لكِ في ما يلي بعض استخدامات زيت جوز الهند المبهرة للعناية بجمالك:

عناية بالبشرة الدهنية في خطوات بسيطة

1.غسول للجسم:

اضعي لقليل من زيت جوز الهند بعد الاستحمام

قومي بوضع القليل من زيت جوز الهند بعد الاستحمام، على بشرتك، وقد تجدين بعض الدهنيّة على بشرتك، إلّا أنَّه عند فرك جسمكِ جيّدًا، ستقلّ هذه الدهنية، وستحصلين على بشرة رطبة ونضرة، ولكن تجنَّبي وضعه على بشرتك، إذا كنتِ تعانين حبّ الشَّباب؛ لأنّه يسدُّ المسام، وقد يزيد من فرصة ظهور الحبوب.



2.تغذية فروة رأسك:

تغذية فروة رأسك

يستفيد شعركِ من زيت جوز الهند كثيرًا، فهو بارع في الحفاظ على صحَّة شعرك، كلّ ما عليكِ فعله، هو تسخين زيت جوز الهند في وعاء نظيف، وتركه حتى يبرد قليلًا، ثمَّ قومي بتدليك فروة رأسكِ جيّدًا، ولفّي شعركِ بمنشفة دافئة لمدَّة ساعة، ثم اغسلي شعركِ بالشامبو والبلسم كالمعتاد، وستجدين شعركِ قد أصبح حريريًّا ولامعًا، كما أنَّه يقلّل من تكسُّر الشعر.

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3.مزيل للمكياج ومطهّر طبيعيّ للبشرة:

مزيل للمكياج ومطهّر طبيعيّ للبشرة

يُعتبر زيت جوز الهند من أفضل مزيلات المكياج، فهو آمن ورقيق على البشرة، كما أنَّه مطهّر طبيعيّ يقوم بتنظيف البشرة بفعاليَّة، فكلُّ ما عليكِ فعله للاستفادة منه في إزالة المكياج، هو فرك بشرتك بزيت جوز الهند يوميًّا قبل النوم، ثمَّ اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر، وضعي قطرة من زيت جوز الهند مرَّة أخرى.



4.مزيل للعرق:

مزيل للعرق

بما أنَّ زيت جوز الهند له خصائص مضادَّة للبكتيريا، فهو يساعد على منع ظهور رائحة العرق، لذا يمكنكِ إنشاء مزيل عرق طبيعي، وذلك من خلال مزج زيت جوز الهند مع مسحوق الأروروت، وصودا الخبز، وأحد الزيوت العطريَّة المفضَّلة لديك، واستخدميه يوميًّا للتخلُّص من رائحة العرق.

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