احصلي على بشرة وردية خلال 10 دقائق فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - البشرة الشاحبة المائلة إلى الاصفرار، أو التي تظهر فيها بقع داكنة في مناطق متفرقة، تعطي المرأة عمرًا أكبر ربما بعشر سنوات عن عمرها الحقيقي، كما أن المكياج أو الحُمرة المزيفة لن تعالج الأمر على الإطلاق، فربما تكشف عن مزيد من الشحوب.

ومن أهم أسباب شحوب الوجه أمران؛ الأول هو اتباع نظام غذائي غير صحي، فقير في الفيتامينات والبروتين، ويعتمد أكثر على الدهون والكربوهيدرات. والأمر الثاني هو عدم العناية الكافية بالبشرة، سواء بحمايتها من أشعة الشمس أو من الاتساخ، ثم إغفال خطة الترطيب، ومن هنا استعادة الحُمرة الطبيعية يأتي أولاً من علاج السببين السابقين.

ويُنصح بعد اتباع الخطوات السابق ذكرها، بتطبيق ماسك طبيعي يجدد البشرة ويعيد لها اللون الوردي الطبيعي، كما أنه يزيل آثار البقع الداكنة نهائيًا، والأهم أن تأثيره يظهر من المرة الأولى.

مكونات الماسك:

ماسك الارز



2 ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز المطحون.

2 ملعقة من العدس الأصفر.

4 ملاعق من الزبادي.



يُعرف الأرز بأنه سلاح المرأة الآسيوية ضد التجاعيد، أما العدس فهو مقشر طبيعي يزيل البقع، وبرغم ذلك لا يعرف الكثيرون فوائده للبشرة، وأخيرًا الزبادي الذي يحتوي على مجموعة من الفوائد، مثل تفتيح البشرة وترطيبها في الوقت نفسه.

طريقة التطبيق:

تفتيح البشرة بماسك الأرز

ولتطبيق الماسك بالطريقة الفعالة، عليكِ أولاً بمزج كل المكونات، وتترك جانبًا؛ حتى تتداخل وتمتزج تماماً، ثم يُطبق الماسك على الوجه بالكامل ماعدا منطقة العين، ويترك لمدة 10 دقائق، وقبل الشطف تُبلل البشرة وتُفرك برفق لمدة دقيقتين قبل الشطف النهائي.

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