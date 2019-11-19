طريقة عمل المناكير المحبوك بأسلوب الكنزة الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - المناكير المحبوك بأسلوب الكنزة الشتوية، أو المناكير الصوفي، بات موضة جديدة، تجتاح صفحات انستقرام. وقد لاقت هذه الموضة اقبالا واسعا بفضل نعومتها وأسلوبها الذي يفيض انوثة ويعكس اجواء الشتاء بامتياز.



الاهم ان موضة المناكير المحبوك بأسلوب الكنزة الشتوية (Knit Nail)، يمكن ان تحمل الكثير من النماذج البسيطة والجميلة في آن واحد. وبالتالي، يمكن تطبيقها في البيت.



1. طريقة عمل موضة المناكير المحبوك بأسلوب الكنزة الشتوية:

طريقة عمل موضة المناكير المحبوك بأسلوب الكنزة الشتوية



لتطبيق المناكير المحبوك بأسلوب الكنزة الشتوية، سوف تحتاجين الى التالي:

• مناكير أحادي اللون من اختيارك، ننصحك باختيار لون يتلاءم مع كنزتك الصوفية.

• مناكير شفاف يحمي المناكير الملون (Top Coat).

• جل الاظافر السميك او ما يسمى (3D gels) .

• ابرة أو ريشة معدنية رفيعة لرسم نمط المناكير المحبوك.

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2. لتنفيذ المناكير المحبوك بأسلوب الكنزة الشتوية، اتبعي الخطوات الآتية:

المناكير المحبوك بأسلوب الكنزة الشتوية



اختاري لونا أحاديا وطبقيه على كل أظافرك، كالأخضر الزاهي او الرمادي أو الازرق الرمادي.

اختاري ظفرا واحدا أو ظفرين من كل يد، لتزيينه بالاسلوب المحبوك الذي يحاكي بشكله الكنزة الشتوية.

امسكي بالريشة وبلليها بالجيل الثلاثي الابعاد. أرسمي بها حرف L ملتو، وقابليه بحرف مماثل على ان يكون مكملا للحرف الاول، وهكذا دواليك الى ان تحصلي على شكل مشابه لقطبات الكنزة الصوفية.

جمعنا لك في هذا الالبوم العديد من النماذج السهلة والبسيطة، والقادرة على صنع فرق كبير.

أخيرا عندما يجف المناكير، ضعي طبقة واقية من الـTop coat

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