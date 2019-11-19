أزياء الفاشينيستا فوز الفهد تلهمك إطلالاتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - فوز الفهد، فاشينيستا ، واختصاصية تجميل ومدوِّنة خبيرة مختصة بالأزياء والموضة، نشطت في مجال الأزياء والتجميل خلال دراستها بالمرحلة الجامعية، وسرعان ما اشتهرت فيه، تميزت بعدد كبير من الفساتين والتنسيقات الكاجوال، جمعنا لكِ أحدَثها اليوم؛ لتشاهدي اطلالات عدة منسَّقة بعناية، يمكنكِ أن تستوحي منها بعض الأفكار المذهلة.

استوحي أزياءكِ من الفاشينيستا فوز الفهد





نسَّقت مؤخرًا بنطالًا قصيرًا من الجينز مع قميص أبيض وجاكيت أصفر رسمي مزين بأزرار، واختارت فستانًا واسعًا مزيَّنًا بالأبيض والأسود ومكشوف الأكتاف، وارتدَت بنطالًا من الجينز وبلوزة بيضاء مع جاكيت جينز مزيَّن بكتابات ونقوش عدة، وظهرت بـ فستان أزرق قصير مزيَّن بخطوط خفيفة وبتدرجات زرقاء، وأطلَّت بجمبسوت أزرق بأكمام قصيرة، زُين بمطاط في الخصر وجيوب، وتجمَّلَت بفستان أبيض مزيَّن من الأسفل بقماش مفرَّغ وقماش كسرات، وفستان أحمر مكشوف الأكتاف بأكمام طويلة مزينة بمطاط، وكشكشة في الأسفل، وتميزت بـ فستان أخضر مزين بالأبيض وبحزام أصفر للخصر، وتزينت أيضًا بفستان أصفر واسع بأكمام، وآخر رمادي مزيَّن بطبقات.

استوحي أزياءكِ من الفاشينيستا فوز الفهد

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

إطلالات النجمات المحتشمة في حفل صناعة الترفيه ودينا الشربيني تخالف القواعد

كيم كارداشيان في بلدها الأم باطلالات محتشمة

فساتين يومية على طريقة مريم أصواب