أفكار لتنسيق أزياء الجلد بأسلوب نهى نبيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - في فصلي الخريف والشتاء نبدأ باستبدال الأزياء المصنوعة من الأقمشة الخفيفة والمرهفة، بأزياء مصنوعة من أقمشة ثقيلة تحمي من البرد وتتناسب مع متقلبات الطقس، وأحد أكثر الأقمشة استعمالًا في هذين الموسمين هو الجلد، والذي كان أحد أبرز صيحات الموضة على منصات العروض، وقد شاهدناه هذا الموسم بألوان متنوعة وعلى تصميمات أزياء عصرية ومبتكرة، وقد استعنّا اليوم بالفاشينيستا نهى نبيل التي تعشق الجلد لتقدم لنا بعض الأفكار لتنسيقه بأساليب شبابية وأنيقة، لاطلالات هذا الموسم، وإليكِ بعض الأمثلة.



نهى نبيل تختار شورت من الجلد

شورت من الجلد نسقته نهى نبيل بأسلوب أنيق





شاهدنا نهى نبيل في اطلالة صباحية ذات طابع خريفي مؤخرًا، اعتمدت فيها على البرمودا أو الشورت الطويل بقصة أرجل واسعة وخصر عالٍ مصنوع من الجلد باللون العسلي، والبرمودا رائج جدًّا هذا الموسم، وقد نسقت معه كارديغان بتصميم ناعم باللون الأبيض السكري، وأكملت اللوك بحقيبة كتف مميزة وحذاء كاحل من لون الشورت نفسه.





السروال الجلدي الضيق بأسلوب نهى نبيل

اختارت نهى نبيل لوك شبابي في سروال ضيق من الجلد





السروال الضيق المصنوع من الجلد يُعتبر من الصيحات الكلاسيكية التي لا تخرج من الموضة، وهنا نسقته نهى نبيل بأسلوب شبابي، حيث إنها اختارت معه قميصًا بقصة واسعة ونقشة الكارو باللونين الأسود والأحمر من ديور Dior، مع حزام عريض من الجلد الأسود على الخصر، وأكملت الاطلالة بحذاء كاحل أسود وقبعة “بيريه” ونظارات شمسية.





تنورة من الجلد الأسود على طريقة نهى نبيل

تنورة ميدي من الجلد اعتدمتها نهى نبيل



التنورة الميدي توحي بالكثير من الأناقة والأنوثة، لا سيما وإن كانت مصنوعة من قماش مثل الجلد، كالتي اختارتها نهى نبيل في أحد المشاوير وقد نسقت معها سويتر من الصوف باللون الأحمر من شانيل Chanel وزينت خصرها بحقيبة صغيرة من الجلد أيضًا، واختارت مع اللوك حذاءً عصريًّا من الشبك الأسود من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.



Advertisements



فستان من الجلد اعتمدته نهى نبيل

نهى نبيل أنيقة في فستان من الجلد



فساتين الجلد رائجة جدًّا هذا الموسم، وهي مثالية للزيارات المسائية أو لاطلالات الدوام، وقد شاهدنا نهى نبيل في اطلالة أنيقة اختارت فيها فستان ميدي من الجلد باللون العسلي، زينت خصره بحزام باللون البني، واختارت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وشنطة يد أنيقة من لويس فويتون Louis Vuitton.



أزياء الجلد بأسلوب الفاشينيستا نهى نبيل العصري، شاهدي صور الاطلالات في الفساتين والتنانير والبناطيل المصنوعة من الجلد، واستوحي منها أفكار اطلالات مميزة لهذا الموسم.