أزياء النجمات العربيات هذا الأسبوع جريئة وغير متوقعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - صادف هذا الأسبوع العديد من المناسبات والحفلات التي حضرتها النجمات العربيات في بلدان وعواصم مختلفة، وقد اخترن لهذه المناسبات تصميمات أزياء جريئة وغير متوقعة، أغلبها كانت في فساتين سهرة أو في فساتين قصيرة عصرية، وقد تنوعت الخيارات من ناحية القصات والألوان، لكننا شاهدنا الكثير من الأقمشة البراقة والألوان الحيوية اللافتة، فمن كانت نجمة هذا الأسبوع والأجمل اطلالة والأكثر تميزًا بين النجمات العربيات ؟ شاهدي الصور واختاري بنفسكِ، وإليكِ بعض أبرز هذه الاطلالات.



إليسا في فستان قصير من لابورجوازي

اليسا في فستان براق من لابورجوازي





حضرت إليسا إحدى المناسبات في عطلة نهاية الأسبوع، وقد اختارت لهذه المناسبة فستانًا قصيرًا باللون الأسود من لابورجوازي Labourjoisie، مشكوكًا بالترتر والخرز البراق، ومطرزًا بالشراريب، من دون أكمام، وطوله وصل أعلى حد الركبة، وقد نسقت معه حذاءً أسود بكعب عالٍ، وبعض المجوهرات الناعمة.



نانسي عجرم في فستان أصفر من إيلي صعب

نانسي عجرم في فستان أصفر من ايلي صعب



تعودنا على نانسي عجرم في الدرجات اللونية الحيادية غالبًا، مثل الأسود والأبيض، لكن مؤخرًا وفي حفلها الذي أقامته في دبي، فاجأتنا نانسي في خيارها في فستان من إيلي صعب Elie Saab باللون الأصفر، تصميمه رومانسي وناعم ويشبه شخصية نانسي، وقد اكتفت بتنسيق بعض المجوهرات الذهبية الناعمة معه.





نادين نجيم في اطلالة براقة من دولتشي أند غابانا

نادين نجيم في فستان قصير من الترتر





نادين نجيم كانت في دبي هذا الأسبوع، وقد شاهدناها في إحدى المناسبات التي حضرتها، في لوك عصري اختارت فيه فستانًا قصيرًا بتصميم مستوحى من التيشرت الرياضية من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana مشكوكة بالترتر البراق باللونين الفضي والأحمر، وقد نسقت معها جزمة عالية من الجلد الأسود وصل طولها أعلى حد الركبة وعقد تشوكر.



أحلام في فستان ذهبي من زهير مراد

أحلام في فستان من زهير مراد





اطلالات أحلام الجريئة لم تعد غريبة على أسلوبها الجديد في الموضة، وفي أحدث حلقات برنامج ذا فويس The Voice هذا الأسبوع، شاهدناها في فستان سهرة ماكسي باللون الذهبي البراق من زهير مراد Zuhair Murad مزين بالشراريب التي أضفت عليه لمسات عصرية، وبحزام من الجلد على الخصر، وقد نسقت معه صندًال بكعب عالٍ باللون الذهبي أيضًا.

Advertisements



ياسمين صبري في فستان من أنطوان قارح

ياسمين صبري أنيقة في فستان أسود



غالبًا ما تحمل اطلالات ياسمين صبري على السجادة الحمراء توقيع أنطوان القارح Antoine Kareh، مثل هذه الاطلالة التي اعتمدتها مؤخرًا، وكانت عبارة عن فستان ماكسي من المخمل الأسود بقصة البليزر مع صفي أزرار باللون الذهبي، وقد نسقت مع الفستان حذاءً أسود وحقيبة صغيرة من سانت لوران Saint Laurent.





نسرين طافش في فستان أحمر من مرمر حليم

نسرين طافش في فستان أحمر من مرمر حليم



أما نسرين طافش فقد أطلت باطلالة أنثوية جذابة على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستانًا بتصميم مميز من مرمر حليم Marmar Halim باللون الأحمر الحيوي، تنورته كلوش وأكتافه مزينة بشرائط، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الأسود، وأقراطًا ماسية.



شاهدي بالصور أبرز اطلالات النجمات العربيات هذا الأسبوع في مناسبات مختلفة، والتي اتسمت بالجرأة، واختاري الاطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل والأكثر أناقة.