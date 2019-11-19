ملابس بطبعات الحيوانات آخر موضة خريف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - سيطرت موضة طبعات النقوش البرية على إتجاهات خريف 2019 حيث كان لها حضور كبير على منصات عروض الأزياء الجاهزة، فزينت المعاطف والفساتين والتنانير وحتى البدلات، أكتشفي آخر التصاميم واختاري منها ما يناسب شكل جسمك.
أزياء بطبعات الحيوانات للقصيرات
برزت هذا الموسم طبعة الحمار الوحشي، اختاري معطف مزين بطبعات عمودية مثل تصميم ألتوزارا Altuzarra ليمنحك طول أكبر، وتجنبي الأزياء المطبعة بشكل أفقي مثل تصميم راشيل زوي Rachel Zoe لأنها ستزيد من عرض جسمك وبالتالي ستبدين أقصر مما أنتِ عليه.
ازياء بطبعات الحيوانات للقوام الكمثري
اذا كنتِ تملكين قوام على شكل الكمثرى فأنتِ في حاجة إلى أزياء تزيد عرض كتفيكِ وتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة، لذا ننصحك بفستان دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana المصمم بكم كنفوخ ومزين برباط حول العنق مع تنورة واسعة لا تحدد الجسم، أيضًا يمكنك إعتماد بلوزة بطبعة جلد النمر مثل الموديل الموقع من كيت سبيد Kate Spade مع بنطال واسع الأرجل.
ازياء بطبعات الحيوانات للقوام التفاحة
تحتاج صاحبة القوام على شكل التفاحة إلى أزياء تخفي الجزء العلوي الممتلئ وتزيد من عرض الجزء السفلي، لذا ننصحك بأن تقتني تنورة بطبعات الحيوانات سوداء كانت منفوشة كما في مجموعة دينيس باسو Dennis Basso أو مستقيمة القصة مثل تصميم بلومارين Blumarine ونسقيها مع توب أسود لتنحفي المناطق الممتلئة.
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