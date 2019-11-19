أحذية بوت آخر موضة خريف وشتاء 2019 – 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - في موسم الشتاء، لابد أن تقتني موديلات أحذية بوت عديدة تتناغم مع مختلف أزياءك وتمنحك إطلالة أنيقة ودافئة.

تحضري بأجمل موديلات أحذية البوت، وأكتشفي أحدث التصاميم التي قُدمت في عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020 واختاري منها ما يناسب طولك.

أحذية بوت طويلة

Altuzarra



نجحت أحذية البوت الطويلة التي تغطي الركبه في شق طريقها إلى منصات عروض الأزياء الجاهزة خريف 2019 وقدمت ماركة ألتوزارا Altuzarra تصميم أتسم بالبساطة بمقدمة مدببة يساعد في إطالة الساقين شرط تنسيقه مع بنطال من نفس اللون أو فستان قصير.



أحذية بوت قصيرة

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سجلت موضة البوت القصير الذي يغطي الكاحل بالكاد حضور مميز على خشبات عروض 2019، أعجبنا الموديل الأسود المرصع من ماركة بالمان Balmain والموديلات الواسعة بموديل رعاة البقر من لويس فيتون Louis Vuitton وبرابال غورونغ Prabal Gurung، وتناسب طويلات القامة نظرًا للتفاصيل الكثيرة التي تزينها وأحجامها الكبيرة التي تجذب النظر إلى القدمين وتظهر من ترتديها بقامة أقصر.



أحذية بوت مطبعة

Mary Katrantzou



تميزت مجموعات خريف 2019 بالموديلات ذات الطبعات الجريئة والزاهية والتي أرتكزت بشكل كبير على النقوشات البرية الدارجة، طالعي التصاميم التي رصدناها لدى إرديم Erdem، داريس فان نوتن Dries Van Noten والتي تناسب الطويلات، أما اذا كنتِ قصيرة القامة فننصحك بالقطع المصممة بألوان داكنة لا سيما البوت المصمم بمقدمة سوداء من توقيع ماري كاترانتزو Mary Katrantzou.



أحذية بكعب عريض

Chloé



برزت هذا الموسم صيحة البوت المصمم بكعب عريض طويل كما في موديلات كلوي Chloé وفالنتينو Valentino، اعتمدي هذه الصيحة اذا كنتِ طويلة القامة فعلى القصيرات تفاديها تمامًا خاصة القطع متوسطة الطول التي تقسم طول الساق.

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