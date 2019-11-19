أصالة تدعم صابرين: "ليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس"

دعمت المطربة السورية أصالة نصري الفنانة صابرين، بعد موجة من الانتقادات وجهت لها عقب قرار خلعها للحجاب بشكل نهائي مؤخرًا.

ونشرت الفنانة أصالة عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة الفنانة صابرين وعلقت قائلة: "غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبة وشالت حجابها، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا، صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ، ولا أعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور، وما بيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقة الطيّبة الموهوبة الحُرّة. أصالة".

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ونفت الفنانة صابرين خلعها للحجاب، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت صابرين: "أنا قلعت التربونة وفيه فرق إني قلعت الحجاب وإني قلعت التربونة"، مضيفة: "الحجاب أنا مكنتش عملاه وأنا طلعت معاك وطلعت مع الإبراشي ومع كل البرامج وقولت أنا يا جماعة محتشمة".

وأضافت: "وأنا من يوم ما لبست الباروكة وأنا قلعت الحجاب وأنا دايمًا بقول إني بعمل خطوة وأنا عاملة خطوة بسيطة يمكن تُقبل ويمكن أكون بعمل حاجة كويسة وقعدت فترة كبيرة كل لما أعمل عمل يسيبوا العمل ويتكلموا عن الباروكة وقعدت أطلع في برنامج ويسيبوا كل تاريخي ويتكلموا عن الباروكة".