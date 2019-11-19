رافعة إشارة نمبر وان.. أحدث ظهور لزوجة محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه، بصورة جديدة له وبصحبته زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة الثنائي، داخل الطائرة، بملابس "كاجوال"، وهما يرفعان إشارة "نمبر وان"، الذي اعتاد رمضان الإشارة لها في أغلب صوره، والمناسبات التي يتواجد بها.

وعلق الفنان على الصورة: "مع زوجتي"، وتفاعل العديد من المتابعون مع الصورة التي حققت فور نزولها، أكثر من 2000 تسجيل إعجاب.

Advertisements

إشاعات الزواج تلاحق الفنان محمد رمضان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفترة الأخيرة شائعات حول ارتباط الفنان، بالفنانة حلا شيحة، عقب مشاركتهما سويًا، بمسلسله الأخير "زلزال".

إلا أن الثنائي خرجا ونفا الأمر.

يذكر أن آخر أغنيات محمد رمضان هي "السلطان" التي صورها بمراكش في المغرب، من إخراج ‏حسام الحسيني، وتشاركه بطولة الكليب اليوتيوبر نور ستارز.