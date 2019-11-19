لأول مرة.. مني زكي تكشف عن عمرها الحقيقي

أعلنت الفنانة منى زكي، لأول مرة عن عمرها الحقيقي، وذلك أثناء فيديو لها مع الإذاعية إنجي علي، داخل محطة إذاعة "نجوم إف إم".

واحتفلت أنجي، وأعضاء برنامج "أسرار النجوم"، بعيد ميلاد منى زكي، وذلك بحضور بعض من الأصدقاء المقربات لها، والتي صرحت خلال الفيديو بعمرها الحقيقي.

وأضافت مني خلال الفيديو الذي نشرته الإعلامية: "إحنا بنكبر سنة، فبنعديها وبننساها، وبالتالي ماحدش بيفرح أنه بيكبر، أنا السنة دي تميت الـ 42 سنة، لكن أنا جوا قلبي عندي 18 سنة"، متمنية في عيد ميلادها الصحة والستر من الله، وأن يكون أولادها في أحسن حال دائما ويتمتعون بصحة جيدة.

وأكدت زكي، أنها لا تهوى الاحتفال بعيد ميلادها، ولا تشعر بأي جديد في هذا اليوم، مضيفة إلى انها بالرغم من إنها تنتمي هي وزوجها الفنان أحمد حلمي إلى نفس البرج، إلا أنهم مختلفين كثيرا عن بعضها البعض وأن علم الأبراج لا يساوي بين المرأة والرجل، فبرج العقرب عند الرجل أشرس بكثير من عند المرأة.