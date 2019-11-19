قبلات وإحراج وسقوط.. مواقف مثيرة للجدل في الدورة 40 للقاهرة السينمائي

قبل يوم واحد من انطلاق الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يبدأ غدا الأربعاء، يرصد "هُن" المواقف الأكثر جدلًا، خلال نسخة المهرجان للعام الماضي.

قبلات الفيشاوي

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، جدلًا واسعًا بتقبيل زوجته ندى الكامل، على الـ"ريد كاربت" وأمام أعين الكاميرات في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي.

فستان رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل في نسخة العام الماضي من مهرجان القاهرة السينمائي، بفستانها الأسود، حيث ظهرت بفستان شفاف بدون بطانة، كشف عن ساقيها بالكامل، كما كان بدون أكمام، طويل، ومظرز بالأسود.

إحراج مي سليم

تعرضت الفنانة مي سليم، لموقف محرج، أثناء نزولها من السيارة ودخولها على السجادة الحمراء، حيث لقطت لها عدسات الكاميرات عددًا من الصور أثناء ضبط ملابسها ورفعها للفستان الذي كانت ترتديه.

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سقوط مريم حسن

تعرضت الفنانة المصرية الشابة مريم حسن، لموقف محرج أمام أعين الكاميرات، حيث سقطت على السجادة الحمراء، نتيجة لارتدائها كعب عالي.

مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر انطلاق الحفل الافتتاحي، للدورة الـ41 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ومن المُقرر أن يحضره عدد كبير من الفنانين، كما ستوزع جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.