الامارات | 7 فوائد سحرية للشمندر

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد سحرية للشمندر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية بأن الشمندر أو ما يعرف باسم البنجر الأحمر يحتوي على العديد من المواد المفيدة للجسم مثل فيتامين B والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، فضلاً عن بعض العناصر الغذائية التي لا تتوافر إلا في عدد قليل من الأطعمة.

وتالياً سبعة من فوائد الشمندر:

1 - خفض ضغط الدم

يمتاز الشمندر بأنه غني بالنترات، التي تحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، والذي يعمل على توسعة الأوعية الدموية، بحيث يمكن نقل الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، كما أن تحسين الدورة الدموية يقلل من ضغط الدم.

2 - حماية للقلب

يحتوي الشمندر على الكثير من البيتين وكذلك حمض الفوليك، اللذين يؤديان إلى خفض الكوليسترول في الدم، ما يمنع الأمراض الشريانية، ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3 - تعزيز القدرة على التحمل

تعمل النترات الموجودة في الشمندر على تعزيز القدرة على التحمّل، وأكدت دراسات أجريت مع رياضيين هذا التأثير الإيجابي.

Advertisements

4 - محرك للدماغ

يساعد أكسيد النيتريك على توسعة الأوعية الدموية الموجودة بالمخ، وتتضح هذه الميزة خاصة لدى المسنين مع انخفاض القدرة على إنتاج أكاسيد النيتروجين، وبالمثل تقل كفاءة عملية الأيض في الدماغ ونشاط الجهاز العصبي، وهنا يعمل الشمندر كمحرك للدماغ.

5 - دعم وظائف الكبد

يمكن أن يساعد تناول الشمندر يومياً على تقليل تراكم الدهون في الكبد، وهذا بسبب البيتين، الذي يعزّز من وظائف الكبد، ويقلل أيضاً من نسبة الكوليسترول وحجم الكبد.

6- علاج الأمراض المزمنة

يحتوي الشمندر على كمية كبيرة من البيتالين، وهو من فئات مضادات الأكسدة والالتهابات، التي تعالج الجذور الحرة وتخفف من الأمراض المزمنة والالتهابات المختلفة.

7- المساعدة على الهضم

يعد الشمندر من الأطعمة الغنية بالألياف، ولذلك فهو يقلل من خطر الإصابة بالإمساك، كما يمتاز بتأثير إيجابي على الهضم.