الامارات | عمرو واكد شريك لممثلة إسرائيلية.. موجة غضب كبيرة في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو واكد شريك لممثلة إسرائيلية.. موجة غضب كبيرة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الفنان المصري عمرو، موجة من الغضب واستياء على منصات التواصل الاجتماعي بعدما اعلن عمرو وأكد عن انضمامه لفيلم 1984 wonder woman التي تقوم ببطولته الممثلة الاسرائيلية جال جادوت.



وماضاعف من من موجة الغضب التي وصلت الى حد المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه أن الممثلة خدمت في الجيش الاسرائيلي لعامين بناء على رغبتها وبطلب منها، وقد دافعت في مرات كتيرة عن حق بلادها فى قصف قطاع غزة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة دعم للهجوم العسكرى الذى تشنه القوات الإسرائيلية على غزة، وكتبت جال جادوت: "أرسل محبتى وصلاتى لمواطنى إسرائيل".

Advertisements



عمرو واكد رد في تغريدة له على "تويتر" قائلا: "في حقيقة الأمر لا أعلم انها هللت لقصف غزة، ما أعلمه هو أنها نادت بالمساواة بين كل الأطياف ووقفت ضد عنصرية نتنياهو، ومع ذلك هذا ليس دفاعًا عنها: هو في حقيقة الأمر دفاعا عن الحق".