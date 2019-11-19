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الامارات | عمرو واكد شريك لممثلة إسرائيلية.. موجة غضب كبيرة في مصر

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الفنان المصري عمرو، موجة من الغضب واستياء على منصات التواصل الاجتماعي بعدما اعلن عمرو وأكد عن انضمامه لفيلم 1984 wonder woman التي تقوم ببطولته الممثلة الاسرائيلية جال جادوت.


وماضاعف من من موجة الغضب التي وصلت الى حد المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه أن الممثلة خدمت في الجيش الاسرائيلي لعامين بناء على رغبتها وبطلب منها، وقد دافعت في مرات كتيرة عن حق بلادها فى قصف قطاع غزة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة دعم للهجوم العسكرى الذى تشنه القوات الإسرائيلية على غزة، وكتبت جال جادوت: "أرسل محبتى وصلاتى لمواطنى إسرائيل".

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عمرو واكد  رد في تغريدة له على "تويتر" قائلا: "في حقيقة الأمر لا أعلم انها هللت لقصف غزة، ما أعلمه هو أنها نادت بالمساواة بين كل الأطياف ووقفت ضد عنصرية نتنياهو، ومع ذلك هذا ليس دفاعًا عنها: هو في حقيقة الأمر دفاعا عن الحق".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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