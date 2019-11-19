الكارديجان يكتسي بنقوش الحيوانات.. هكذا تنسقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يكتسي الكارديجان بنقوش الحيوانات في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالجرأة والإثارة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية آنيته هيلبيش، أن الكارديجان هو جاكت من التريكو يزدان هذا الموسم بنقوش جلد النمر والحمار الوحشي ليمنح المرأة إطلالة شرسة تخطف الأنظار، وتعكس تفرد أسلوبها وثقتها في نفسها.
وأضافت هيلبيش، أن الكارديجان يمتاز أيضا بقصّة واسعة أكبر من المقاس “Oversized” من أجل الإحساس بالراحة من ناحية والمزيد من الجاذبية من ناحية أخرى، كما تتألق بعض الموديلات بالأهداب، التي تضفي عليه طابعا إثنيا جريئا.
ويمكن تنسيق الكارديجان المزدان بنقوش الحيوانات مع سروال جلد أو سروال جينز.
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