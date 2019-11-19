البيض من بينها.. 5 أطعمة ممنوعة على مرضى المرارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تتسبب حصوات المرارة في ألم غير محتمل قد لا تقوى المسكنات على الحد منه، ولا يحتاج المريض إلى تناول العلاج فقط ولكن اتباع نظام غذائي صحي منايب يقلل من من التهاب المرارة، وهناك بعض الأطعمة تزيد من مشكلات وأوجاع المرارة. "الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي قائمة بأبرز الأطعمة غير المسموح لمرضى المرارة تناولها اضغط هنا

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